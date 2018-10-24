جذب بیش از ۸۰۰۰ مشترک گلستانی در ۶ ماهه اول امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز گلستان، محمدرحیم رحیمی اظهار کرد: از این تعداد چهار هزار و ۸۸۶ مشترک شهری و سه هزار و ۸۵۴ مشترک نیز روستایی بودند.

وی افزود: گرگان با بیش از دو هزار و ۲۸۰ مشترک و گنبد با یک هزار و ۵۲۵ مشترک بیشترین حجم مشترکین را جذب کردند.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان تصریح کرد: درمجموع تاکنون بالغ‌بر ۵۵۴ هزار و ۸۸۵ مشترک در سطح استان مصرف‌کنندگان گاز طبیعی هستند.

وی افزود: گرگان با جذب بیش از ۱۵۰ هزار مشترک و گنبد با ۹۹ هزار مشترک بیشترین حجم مشترکین جذب‌شده را به خود اختصاص دادند.

رحیمی بابیان اینکه از ۱۶ آبان ماه سال جاری تعرفه شرکت گاز استان گلستان بر مبنای فصول سرد سال محاسبه می‌شود گفت: بر اساس تقسیمات مناطق آب و هوائی و اعلان پژوهشکده هواشناسی کل کشور، استان گلستان دارای دو اقلیم آب و هوائی درجه سه و چهار است که برابر اقلیم‌های تعیین‌شده قیمت یک مترمکعب گاز در هر دامنه مصرف مشخص‌شده است.

به گفته وی، با توجه به میزان مصرف گاز در فصول مختلف، شرکت ملی گاز ایران فصول سال را به گرم و سرد تقسیم کرده است که نرخ گاز دو فصل اشاره‌شده متفاوت است.

وی اضافه کرد: با توجه به سرد شدن تدریجی هوا و پلکانی بودن بهای گاز مصرفی مشترکین، از تاریخ ۱۶ آبان ماه محاسبه نرخ گاز بر اساس فصول سرد سال اعمال خواهد شد که این روند تا ۱۵ فروردین سال بعد ادامه دارد.

رحیمی گفت: در فصل سرد قیمت هر مترمکعب گاز خانگی استان در دو اقلیم تعریف‌شده و به‌صورت پلکانی بر اساس میزان مصرف تعیین می‌شود که حداقل آن از۴۱۴ ریال برای دامنه کم‌مصرف شروع و برای دامنه مصرفی بالای ۱۲۰۰ مترمکعب قیمت به چهار هزار و ۸۳۰ ریال می‌رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: دمای محاسبه استاندارد یا رفاه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد تعریف‌شده، کاهش یک درجه دما سبب کاهش ۶ درصد در مصرف گازمی شود و با رعایت آن به میزان ۱۰ درصد هزینه گاز بهاء کاهش خواهد یافت.