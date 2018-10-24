جایزه «بهترین دستاورد پیوند کلیه در خاورمیانه» برای استاد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر ناصر سیم فروش استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس قطب اورولوژی ایران، در شانزدهین کنگره انجمن پیوند اعضای خاورمیانه که در روزهای ۵ تا ۷ سپتامبر در آنکارا ترکیه برگزار شد، موفق به دریافت «جایزه بهترین دستاورد پیوند کلیه در خاورمیانه» شد.

در این کنگره، سیم فروش رئیس بخش اورولوژی و پیوند کلیه مرکز پزشکی شهید لبافی نژاد و رئیس قطب اورولوژی ایران؛ برای فعالیت مستمر ۳۴ ساله خود در پیوند کلیه و انجام بیش از ۵ هزار پیوند کلیه و همچنین به دلیل انجام ۶۰ درصد پیوند از اهدای مرگ مغزی درماههای اخیر در این مرکز مورد تقدیر انجمن پیوند اعضای خاورمیانه قرار گرفت.

جایزه بهترین دستاورد پیوند کلیه در خاورمیانه را کسب کرد و پرچم علمی پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در خاورمیانه به اهتزاز در آورد.

سیم فروش با بیان انجام بیش از ۵ هزار پیوند کلیه در مرکز پزشکی لبافی نژاد، اظهار داشت: در ۳۴ سال گذشته در این مرکز بیش از ۵ هزار پیوند کلیه انجام شده است و ما در خاورمیانه اولین مرکزی هستیم که بیش از ۵ هزار پیوند کلیه بخصوص به روش اهدای کلیه از طریق لاپاراسکوپی انجام داده ایم. در زمینه اهدای کلیه از مرگ مغزی نیز ما جزو مراکز پیشگام هستیم و ۶۰ درصد پیوندهای ما از طریق اهدای مرگ مغزی انجام شده است.

رئیس بخش اورولوژی و پیوند کلیه مرکز پزشکی شهید لبافی نژاد با توضیح درباره مدل ایرانی پیوند کلیه افزود: الگو و مدل ایرانی پیوند کلیه که یک راه موفق برای کم کردن لیست انتظار پیوند کلیه در کشور ما است، درجهان نیز کم کم مورد توجه قرار گرفته است .

وی افزود: این الگو که به «پیوند غیر فامیل» معروف است، برای اولین بار از یک زوج که از نظر ژنتیکی فامیل نبودند در این مرکز انجام شد که موفقیت آمیز بود و پس از آن یک راه جدیدی در پیوند کلیه در کشور ما باز شد؛ بطوریکه زمانی ۹۰ درصد پیوند کلیه های ما را شامل می شد.

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به انجام ۳ تا ۵ پیوند کلیه در طی هفته و ۲۰۰ تا ۲۵۰ پیوند کلیه در طی سال در این مرکز خاطرنشان کرد: ما از همان ابتدا شروع به تربیت متخصص پیوند کلیه از بین فارغ التحصیلان جراحی کلیه هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور کردیم و برای مثال نیرویی تربیت کردیم که درحال حاضر در کشور لبنان مشغول پیوند کلیه است.

سیم فروش گفت: تعداد بیش از ۳۰ جراح پیوند کلیه در این مرکز تربیت شده که در کل ایران مشغول فعالیت هستند و تعداد پیوندهای ایران به نزدیک ۵۰ هزار رسیده است که رقمی بی نظیر در خاورمیانه است.

وی افزود: ایران در پیوند از مرگ مغزی یعنی اهدای مرگ مغزی درحال حاضر مقام اول را در خاورمیانه دارد و درخصوص اهدای کلیه به روش لاپاراسکوپی نیز که در این مرکز بطور روزمره انجام می شود، اهداکنندگان زنده شکافی در ناحیه قابل رویت ندارند و با سوراخ های چند میلیمتری عمل می شوند.