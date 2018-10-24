  1. استانها
  2. اصفهان
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۲۶

معاون سیاسی - امنیتی استانداری اصفهان:

ذخیره کنونی سد زاینده رود تهدید جدی برای اصفهان است

ذخیره کنونی سد زاینده رود تهدید جدی برای اصفهان است

اصفهان - معاون سیاسی - امنیتی استانداری اصفهان گفت: ذخیره کنونی سد زاینده رود با 140 میلیون مترمکعب آب، تهدید جدی برای اصفهان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طباطبایی ظهر چهارشنبه در اجلاس روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی، منطقه هفت آمایشی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار داشت:‌ موضوع حاکم شدن خشکسالی شدید در اصفهان و عوارض که این خشکسالی بر سلامت مردم اصفهان دارد و مشکلات محیط زیستی، تهدید جدی برای سلامتی مردم اصفهان به شمار می رود.

وی با بیان اینکه خشکسالی و عدم بارش کافی در این سال ها در سه استان اصفهان،‌ یزد و چهار محال و بختیاری مشکلات جدی را برای مردم به دنبال داشته است،‌ ادامه داد: حجم فعلی سد زاینده رود ۱۴۰ میلیون متر مکعب است که این میزان آب تهدید جدی برای اصفهان بدنبال دارد و اگر در پاییز بارش به حد کافی نباشد قطعا برای شش تا هفت میلیون نفر از مردم سه استان اصفهان،‌ یزد و چهار محال و بختیاری مشکلات جدی خواهیم داشت.

معاون سیاسی استاندار اصفهان به موضوع وارونگی هوا و ریزگردها در زمستان و خطر شدید آن برای سلامتی مردم اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه صنایع، اطراف اصفهان را فراگرفته است، عدم بارش باران و یا باد سبب محاصره شدن آلودگی هوا در جو می شود.

وی گفت: این آلودگی و از سوی دیگر کانون های تولید ریزگرد در اطراف اصفهان باعث شده که این شهر به یکی از آلوده ترین و غبارآلوده ترین شهرهای کشور مبدل شود.

طباطبائی به فرهنگ سازی سلامت اشاره کرد و گفت: اگر مسئله سلامت را با فرهنگ نهادینه نکنیم موفق نخواهیم بود، لذا بایستی مردم را در ارتباط با سلامت خود در تمامی سطوح اجتماعی آموزش دهیم، زیرا با آموزش و تکرار می توانیم نحوه درست زیستن را به آنها بیاموزیم و به صورت عادت درآوریم.

کد مطلب 4440627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار