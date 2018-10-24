ذخیره کنونی سد زاینده رود تهدید جدی برای اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طباطبایی ظهر چهارشنبه در اجلاس روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی، منطقه هفت آمایشی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار داشت:‌ موضوع حاکم شدن خشکسالی شدید در اصفهان و عوارض که این خشکسالی بر سلامت مردم اصفهان دارد و مشکلات محیط زیستی، تهدید جدی برای سلامتی مردم اصفهان به شمار می رود.

وی با بیان اینکه خشکسالی و عدم بارش کافی در این سال ها در سه استان اصفهان،‌ یزد و چهار محال و بختیاری مشکلات جدی را برای مردم به دنبال داشته است،‌ ادامه داد: حجم فعلی سد زاینده رود ۱۴۰ میلیون متر مکعب است که این میزان آب تهدید جدی برای اصفهان بدنبال دارد و اگر در پاییز بارش به حد کافی نباشد قطعا برای شش تا هفت میلیون نفر از مردم سه استان اصفهان،‌ یزد و چهار محال و بختیاری مشکلات جدی خواهیم داشت.

معاون سیاسی استاندار اصفهان به موضوع وارونگی هوا و ریزگردها در زمستان و خطر شدید آن برای سلامتی مردم اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه صنایع، اطراف اصفهان را فراگرفته است، عدم بارش باران و یا باد سبب محاصره شدن آلودگی هوا در جو می شود.

وی گفت: این آلودگی و از سوی دیگر کانون های تولید ریزگرد در اطراف اصفهان باعث شده که این شهر به یکی از آلوده ترین و غبارآلوده ترین شهرهای کشور مبدل شود.

طباطبائی به فرهنگ سازی سلامت اشاره کرد و گفت: اگر مسئله سلامت را با فرهنگ نهادینه نکنیم موفق نخواهیم بود، لذا بایستی مردم را در ارتباط با سلامت خود در تمامی سطوح اجتماعی آموزش دهیم، زیرا با آموزش و تکرار می توانیم نحوه درست زیستن را به آنها بیاموزیم و به صورت عادت درآوریم.