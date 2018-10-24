۴ نظامی آمریکائی در تمرین آمادگیِ پیش از رزمایش ناتو زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ۴ نظامی آمریکائی در جریان احراز آمادگی های لازم پیش از آغاز رزمایش نیروهای ناتو در نروژ زخمی شدند.

ارتش آمریکا با اعلام این خبر تأکید کرد: حادثه زمانی روی داد که نظامیان با خودروهای خود در حال تمرین مقدماتی برای رزمایش «ترایدِنت جانکچر ۱۸»( Trident Juncture ۱۸) در شهر «گروو» (Gruve) نروژ بودند که دچار سانحه شدند.

ارتش آمریکا در این خصوص ادعا کرد که ۳ خودروی نظامیان این کشور با یکدیگر تصادف کردند و خودروی چهارم در تلاش برای خودداری از برخورد با آنها واژگون شد.

رزمایش اصلی ناتو قرار است فردا پنجشنبه با حضور کشورهای مختلف عضو این سازمان آغاز شود.

لازم به ذکر است، «کِرتیس اسکاراپُتی» (Curtis Scaparrotti) فرمانده ارشد ناتو چندی پیش در اروپا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز در اظهاراتی اعلام کرد: ناو هواپیمابر «یو اِس‌اِس هری ترومن» (USS Harry Truman) (متعلق به نیروی دریائی امریکا) در آتلانتیک شمالی نشانی از توانمندی ما در قبال مسکو به شمار می آید. ما آموزش دیده و آماده ایم و از آتلانتیک حفاظت خواهیم کرد.

وی با اشاره به تلاش مسکو برای به روزرسانی قابلیت های نظامی روسیه افزود: ناتو باید توانمندی های خود را افزایش دهد تا در حوزه قابلیت های جنگی دست برتر را داشته باشد.

این در حالیست که ۱۷ مهر ماه سال جاری، ناو هواپیمابر «یو اِس‌اِس هری ترومن» (USS Harry Truman) متعلق به نیروی دریائی امریکا همراه با ۶ هزار تفنگدار آمریکائی برای شرکت در بزرگترین رزمایش رزمایش نظامی ناتو از سال ۲۰۰۲ میلادی به سوی نروژ - کشوری که در همسایگی روسیه قرار دارد- حرکت کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رزمایش آتی موسوم به «Trident Juncture» در نروژ از ۲۵ ماه جاری میلادی (۳ آبان ماه) تا ۷ نوامبر (۱۶ آبان ماه) و در بحبوحه تنش ها میان روسیه و غرب برگزار خواهد شد.

ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» نیز چندی پیش در این باره اعلام کرد: از ناظران روسیه برای حضور در رزمایش آتی موسوم به «Trident Juncture» در نروژ دعوت کرده ایم. از تمامی اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا از جمله روسیه دعوت شده است تا ناظران خود را برای حضور در این رزمایش اعزام کنند. رزمایش مذکور یکی از بزرگترین مانورهای نظامی در سال های اخیر است. ۴۵ هزار نفر از ۳۱ کشور در آن مشارکت خواهند داشت.