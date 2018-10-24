خبرنگار هتاک به حضرت اباعبدالله (ع) تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه در حاشیه نشست آسیب‌های اجتماعی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: معاون دادستان و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در پی گزارش منابع مردمی و ضابطین قضایی فردی که در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار فعالیت رسانه‌ای می‌کرد و مطالب متعدد توهین آمیز علیه حضرت اباعبدالله (ع) منتشر کرده است اعلام جرم کرده و خواستار تعقیب قضایی متهم شد.

جعفری دولت‌آبادی افزود: پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعبات بازپرسی این دادسرا ارجاع شده است.