خدمت رسانی ۲۰۰ نیروی پلیس راه آهن به زوار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حشمت الله ملکی امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: روزانه ۱۲ رام قطار رفت و برگشت در مسیر ریلی کرمانشاه برای انتقال زوار به مرز مهران به صورت ترکیبی تردد دارد که امسال برای اولین بار این مسیر بازگشایی شده است.

وی افزود: در محور جنوب نیز که از در مسیر ریلی تهران به اهواز و خرمشهر فعال است روزانه ۱۰ رام قطار تردد دارد و به جابجایی زوار تا مرز شلمچه به صورت ترکیبی اقدام می کند.

سرهنگ ملکی از استقرار پلیس رجا در پوشش انتظامی ایستگاه های بین راهی خبر داد و اظهار داشت: ۲۰۰ نفر نیرو از نیرو های پلیس راه آهن سراسر کشور در این دو مسیر مشغول به انجام وظیفه هستند.

فرمانده پلیس راه آهن کشور در توصیه های خود به زوار اربعین گفت: مسافرین مدارک خود را از مراکز معتبر تهیه و ضمن نگهداری دقیق از مدارک خود تا پایان سفر در مسیر رفت و برگشت به کربلا به صورت دسته جمعی سفر کنند.

سرهنگ ملکی ادامه داد: یک خط تماس شبانه روزی جهت ارتباط زوار با این شرکت به شماره ۵۵۱۲۳۰۰۰_۰۲۱ به صورت ۲۴ ساعته برای پاسخگویی به زوار و مسافران عزیز در نظر گرفته شده است.