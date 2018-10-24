رییس مجمع تشخیص مصلحت به سردار حاجی زاده تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و تشریفات دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام تسلیتی خطاب به سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درگذشت پدر وی را تسلیت گفت.

در پیام آیت الله هاشمی شاهرودی آمده است: درگذشت والد گرامیتان مرحوم حاج محمد تقی حاجی زاده را به جنابعالی و سایر بازماندگان تسلیت می گویم.

در این پیام آمده است: بدون شک خدمات خالصانه شما در راه ارتقای توسعه امنیت و اقتدار نظام اسلامی ثمره تربیت و هدایت های اصیل و اسلامی ابوی مرحوم و گرانقدر شماست.

در پیام آیت الله هاشمی شاهرودی خطاب به سردار حاجی زاده آمده است: آرامش و اجر جزیل برای روح آن مرحوم و صبر جمیل برای بازماندگان مسئلت دارم.

