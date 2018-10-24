۲۵۰ هکتاراز باغات انار در دست اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود لطیفیان شامگاه چهارشنبه در ششمین جشنواره " انار اشرف" در بهشهر افزود: تحقیقات وسیع در مورد انار صورت گرفته و این میوه علاوه بر خاصیت های فراوانی که دارد؛ به دلیل انتی اکسیدان در صنایع داروسازی کاربرد فراوان دارد.

وی گفت: اکنون با اطلاع رسانی های انجام شده مردم از مزیت و خواص آنتی‌اکسیدانی بی نظیر انار، آگاهی پیدا کرده‌اند و همین امر موجب افزایش مصرف و بهبود بازار این محصول شده است.

لطیفیان، با اعلام اینکه بیش از یک میلیون تن انار در کشور تولید می شود؛ یادآور شد: مازندران، زمینه تولید این محصول را دارد و تولید مستمر این محصول می تواند نقطه عطفی برای توسعه اقتصادی در این بخش باشد.

مدیر کل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی گفت: تولید مستمر این محصول در استان مازندران از امیدهای آینده کشور است تا دچار نوسان در تولید انار نشویم.

این مسئول افزود: وجود ۱۲ هزار هکتار انار خودرو در شهرستان بهشهر گواه آن است که این شهرستان دارای قدمت بالا و پتانسیل تولید این محصول است که باید برای اصلاح باغات هم تلاش مستمر بیشتری انجام شود.

لطیفیان گفت: براساس برنامه ششم، ۲۱ هزار هکتار اصلاح و نوسازی باغات و از جمله باغ انار انجام و در دست انجام است که از این مقدار ۲۵۰ هکتار اصلاح باغات انار است و برندسازی محصول انار از اهداف مهمی است و باید با تولید ارقام جدید انار، برای برندسازی تجاری آن اقدام شود.