به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری عصر چهارشنبه در نشست خانه کشاورز استان به میزبانی سالن غدیر استانداری سمنان ضمن بیان اینکه در استانی زندگی می‌کنیم که تحت تأثیر عوامل قهری قرار دارد، ابراز داشت: سرما، سیل و تگرگ ازجمله پدیده‌های جوی هستند که همواره بخش کشاورزی را تهدید می‌کنند و امسال نیز کشاورزان استان سمنان تحت تأثیر این عوامل بخشی از محصول خود را از دست دادند.

وی بابیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان داد که بخش عمده‌ای از باغات بیمه نبودند و این روند پرداخت خسارت‌ها را با چالش مواجه می‌کند، افزود: بیمه محصولات کشاورزی در مواقع بحران راهگشای جبران خسارت است که این ظرفیت باید در بین کشاورزان نهادینه شود.

معاون استاندار سمنان بابیان اینکه در شرایطی که کشاورزی با ریسک بسیاری همراه است، داشتن بیمه می‌تواند به بهره‌برداران این بخش بسیار کمک کند، ابراز داشت: با بیمه محصولات کشاورزی در شرایط خسارت دولت بهتر می‌تواند به مردم خدمات‌رسانی مطلوب ارائه دهد.

عسگری تصریح کرد: در شرایط حاضر استقبال و رغبت کشاورزان به بیمه در استان سمنان چندان مطلوب نیست و ابتدا می‌بایست علل این بی‌رغبتی در بین بهره‌برداران این بخش شناسایی و سپس با توجه به آن نسبت به فرهنگ‌سازی مقوله بیمه اقدام کرد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بهترین نقش را در ترغیب کشاورزان به بیمه کردن محصولات کشاورزی ایفا کنند بنابراین انتظار می‌رود مدیران مربوط با تقویت نقاط قوت بیمه بهره‌برداران را به هزینه‌کرد در آن سوق دهند تا با این اقدامات بتوان ضریب امنیت سرمایه‌گذاری در مقوله کشاورزی را افزایش داد.