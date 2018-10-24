مرز مهران باز است/زائرین از مرزهای شلمچه و چذابه استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین تصریح کرد: در سمت ایران نیز به دلیل مشکلات پیش آمده و برای جلوگیری از ازدحام و فشار های جمعیتی و آسیب به زائرین پایانه مرزی برای ساعتی بسته شد.

وی افزود: پس از اذان مغرب مشکل طرف عراقی با مذاکرات انجام شده برطرف شد و اکنون تردد از پایانه مهران به صورت عادی در حال انجام است.

دبیر کمیته امنیتی انتظامی ستاد اربعین همچنین در خصوص خودروهای ترانزیتی که مشکل تردد از پایانه مرزی مهران پیدا کرده بودند نیز گفت: پس از حل مشکل عبور زائرین در خصوص کامیون های ترانزیتی نیز مذاکراتی صورت گرفت و مشکل مرتفع شد.

سردار فتحی زاده روند خروج کامیون های ترانزیتی از مهران را به کندی اعلام کرد و افزود: برای رانندگانی که در این مرز معطل شده اند تدبیری اتخاذ شد تا امکانات رفاهی لازم را در اختیار داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: زائرینی که می توانند از مرز های چذابه و شلمچه استفاده کنند.

دبیر کمیته امنیتی انتظامی ستاد اربعین افزود: زائرینی که قصد خروج از پایانه مهران را داشته باشند باید صبر بیشتری داشته باشند و ساعاتی بیش از حد معمول برای خروج منتظر باشند.

شایان ذکر است ساعات اوج تردد از پایانه مهران ساعت ۹ صبح تا اذان مغرب است.