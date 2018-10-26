حمله نامزد انتخابات ریاست جمهوری برزیل به رقیبش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ژایر بالسونارو نامزد راست افراطی که با کسب ۴۷ درصد آرا به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل رسیده است، رقیبش را به تلاش برای تقلب در انتخابات متهم کرد.

وی افزود: فرناندو حداد نامزد چپگرا انتخابات ریاست جمهوری نمی تواند در انتخابات پیروز شود مگر با تقلب. وی من از این بابت مطمئنم که وی از طریق آراء نخواهد توانست پیروز شود.

بالسونارو تاکید کرد: حزب کارگر به ریاست فرناندو حداد به دنبال دستکاری کردن ارقام موسسه نظرسنجی ایبوب درباره انتخابات روز یکشنبه است آیا ما باید مراقب باشیم یا خیر؟ ما باید این ارقام را قبول کنیم اما در عین حال هوشیار و مراقب باشیم.

شایان ذکر است که دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل برگزار شد و «ژایر بالسونارو» نامزد راست افراطی با کسب ۴۷ درصد آرا و فرناندو حداد از حزب کارگر با کسب ۲۸ درصد آرا به دور دوم انتخابات رسیدند.

از آن‌جایی که هیچ‌کدام از این دو نامزد به حد نصاب دست‌کم ۵۰ درصد آرا نرسیده‌اند، انتخابات به دور دوم کشیده شده است. دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل روز یکشنبه ۲۸ اکتبر برگزار خواهد شد.