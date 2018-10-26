ترخیص ۹۰ درصد کالاها در کمتر از ۷۲ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل گمرک ایران، در نیمه نخست سال‌جاری ۵ هزار و ۳۰۱ تن محصولات دارویی به ارزش ۶۶۵ میلیون دلار وارد کشورمان شده است. بنابراین گزارش در نیمه نخست سال‌جاری ۵ هزار و ۶۹ تن تجهیزات پزشکی به ارزش ۴۴۱ میلیون دلار تجهیزات پزشکی وارد کشور شده است.

بنابراین گزارش، بر اساس دستور فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران ترخیص کالا، سریع و حمل یکسره کالاهای اساسی و ضروری از گمرک به کارخانه ها انجام می شود.

همچنین با پیگیری های رئیس کل گمرک ایران خدمات شبانه روزی و ۲۴ ساعته گمرک در شرایط ویژه اقتصادی به کالاهای اساسی در گمرکات مهم کشور صورت می گیرد و روند ترخیص این کالاها به صورت لحظه ای به کمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می شود.

براساس این گزارش، پایش اطلاعات ترخیص کالاها در سالجاری نشان می دهد ۹۰ درصد کالاهایی که وارد گمرک می شوند در کمتر از سه روز یا ۷۲ ساعت ترخیص می شوند و در این بین ترخیص کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد.

گمرکات مهم کشور برای ترخیص کالاهای اساسی به طور شبانه روزی فعالیت می کنند تا وقفه ای در واردات این کالاها ایجاد نشود.

گمرک در راستای تامین کالاهای اساسی تسهیلاتی را برای ترخیص سریعتر این کالاها ارایه و با اولویت قرار دادن این کالاها در گمرکات اجازه حمل یکسره در مبادی ورودی را جهت آسان سازی فرآیند ترخیص این کالاها فراهم کرده است و در حال حاضر به کمک سامانه جامع گمرکی کامیون های حامل کالاهای اساسی بدون معطلی به درب خروج گمرکات هدایت می شوند.