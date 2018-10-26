زائران مرز چذابه و شلمچه را برای گذر انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی عصر امروز در حاشیه بازدید از پایانه مرزی شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از کسانی که قصد زیارت اربعین را دارند تقاضا می‌شود، مرز شلمچه و چذابه را برای رفتن به زیارت انتخاب کنند چرا که در این مرزها توقف وجود ندارد و تردد نسبت به مرز مهران روان‌تر است.

وی بر لزوم تقسیم متناسب زوار میان سه مرز برای به حداقل رساندن ترافیک تاکید کرد و گفت: نظمی که امروز در شلمچه و چذابه وجود دارد نشان‌ دهنده یک تقسیم‌کار خوب است که تردد زائران باید میان سه مرز کشورمان با عراق تقسیم شود تا تردد در مرزها با سهولت بیشتری انجام شود.

رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری همچنین روان بودن ترافیک در مسیر چذابه و شلمچه به عنوان دیگر مزیت مرزهای خوزستان نسبت به مرز مهران دانست و گفت: امروز در حین بازدید از دو مرز شلمچه و چذابه ترافیکی مشاهده نشد که این موضوع نشان‌ دهنده چهار بانده کردن مسیر و اقداماتی است که طی یک سال گذشته انجام‌ شده است.

واعظی، فعالیت انجام شده در حوزه زیرساختی همچون آب، برق، گاز و ارتباطات در مرز شلمچه را اقداماتی مثبت و رضایت بخش دانست به اقدامات انجام شده در پارکینگ شلمچه به عنوان نمونه ای از این فعالیت ها اشاره کرد.

وی در این خصوص بیان کرد: پارکینگی که برای خودروها در شلمچه احداث ‌شده است نظم مناسبی دارد و کارهای انجام‌ شده در این پارکینگ قابل ‌تحسین است.

رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری با شمار افراد گذر کرده از سه مرز شلمچه، چذابه و مهران را یک ‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد.

واعظی، اربعین را حماسه معنوی و عبادی بزرگ خواند و افزود: این حماسه نشان‌ دهنده عظمت شیعه در دنیا است و اینکه همه مسئولین از بخش‌های مختلف در حال خدمت به مردم هستند یک افتخار بزرگ است.