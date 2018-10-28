رأی اعتمادهای غلط مجلس آخوندی را طلبکار کرده است

محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استعفای عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی اظهار داشت: آخوندی رکورد استیضاح و متاسفانه به دنبال آن رکورد رای اعتماد را از مجلس دارد و آنچه باعث شد کار وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های آن در ۶ سال گذشته به بن‌بست کنونی برسد، عملکرد غلط مجلس در قبال آخوندی بود.

وی افزود: آخوندی به پشتوانه رای اعتمادهای غلط مجلس و استعفای خود از دولت بدلیل هماهنگ نبودن دولت با او، اکنون در یک موضع کاملا طلبکارانه قرار دارد؛ درحالیکه او باید به خاطر کسانی‌که در بحث مسکن طی ۶ سال گذشته به خاک سیاه نشستند، کشته شدگان حوادث ریلی، جاده ای و هوایی، عدم توسعه و توقف در شهرسازی پاسخگو باشد.

کوشکی ادامه داد: اگر فردی در مقامی استعفا می‌دهد، باید آغاز باب پاسخگویی او در قبال عملکردش باشد. البته نه با مجلسی مثل مجلس فعلی که امثال آخوندی در آن ۳ بار استیضاح می‌شوند و هر سه بار به دلیل گرایشات جناحی و نفوذ باقی‌مانده‌های جبهه مشارکت رأی بیشتری می‌آورند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کسانی‌که از مسئولیت و پاسخگویی فرار می‌کنند بعدا بعنوان قهرمان سیاسی بازخواهند گشت، تصریح کرد: برای اینکه این افراد ناکارآمد و کسانی‌که پاسخگو نیستند بعدا به قهرمان تبدیل نشوند، باید رسانه‌ها وارد شوند و با برگزاری جلسه استیضاح مطبوعاتی و رسانه‌ای اجازه ندهند این افراد که ۶ سال کشور را در عرصه‌های مهم به قهقرا بردند از مسئولیت فرار کنند.

وی گفت: دادستان این حق را دارد که سوابق وزیری مانند آخوندی را بررسی کند.

کوشکی با تاکید بر اینکه این افراد از قدرت فقط حکمرانی را بلدند و با پاسخگویی و شفافیت بیگانه‌اند، خاطرنشان کرد: امثال آخوندی، شریعتمداری، سیف و همه کسانی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند باید در محکمه شفافیت افکار عمومی محاکمه شوند و اگر نیامدند سوالات منتشر شود تا داغ فرار از پاسخگویی و شفافیت در پیشانی آنها بخورد و از صحنه سیاسی کشور حذف شوند.