به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، علی زعفری، موسس اولین مدرسه قهوه ایران و عضو هیئت مدیره اتحادیه آب میوه، بستنی و کافی شاپ تهران طی گفتگویی جزئیات دوره های آموزشی این مدرسه و نحوه شرکت متقاضیان در آن را اعلام کرد.

وی گفت: از نگاه من مسیر بسیاری تا رسیدن به موفقیت مانده و واژه‌ی مافیا برای من و این مجموعه صدق نمی‌کند. وقتی در لابه‌لای صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی از اینستاگرام و تلگرام تا وبسایت‌های مختلف سیر می‌کردم، واژه‌های تازه‌ای خودنمایی می‌کنند، باریستا، آموزش باریستا، عصاره‌گیری قهوه، قهوه‌های اسپشیالیتی، لاته آرت و... کنجکاو شدم تا بیشتر در باره‌ی این واژه‌ها بدانم. در گوگل در مورد این واژه‌ها جستجو کردم و با کلیک روی اولین نتیجه وارد سایت مدرسه قهوه ایران شدم. خیلی جالب بود ، اصلا فکر نمی‌کردم قهوه و فرآیند آماده‌سازی قهوه، اینقدر پیچیده باشد که برای آموزش این فرآیند ، یک مدرسه دایر شده باشد.

از الف یا ی صنعت قهوه در ایران را در ادامه به روایت علی زعفری ، موسس اولین مدرسه قهوه ایران بخوانید:

تاریخچه صنعت قهوه در ایران

صنعت قهوه در کشور ما به سال های دوری برمی‌گردد، ما از قدیم قهوه خانه داشتیم که واقعا در آن ها قهوه سرو می شد، نه به شکل قهوه خانه های امروزی ؛ صنعت قهوه در کشورهای دیگر پیشرفت بسیاری داشته و قهوه های تخصصی جای خود را در این صنعت باز کرده اند. کم کم این صنعت و متد های دم آوری قهوه به صورت یک دانش وارد فضاهای آکادمیک شد و امروزه به عنوان یک رشته در دانشگاه های مختلف دنیا تدریس می شود.

چگونگی راه اندازی اولین مدرسه قهوه ایران

من حدود ۲۷ سال است که در صنعت قهوه و کافی شاپ کشور فعالیت دارم ؛ کار آموزش را از ۲۱ سال پیش بعد از افتتاح اولین کافی شاپم آغاز کردم، کافی شاپ «پاییز ۹۸» که همچنان دایر و مشغول فعالیت است و چند شعبه نیز دارد.

بعد ها با توجه به نیاز جامعه کافی شاپ کشور به آموزش و بروز رسانی دانش قهوه در کشور، تصمیم به دایر کردن کلاس های آموزش کافی شاپ به صورت آکادمیک گرفتم که «خانه باریستا ایران» نام داشت. آموزش هنرجویان ادامه پیدا کرد و تقاضای بالای فراگیری این حرفه و کمبود فضای آموزشی مرا به فکر راه اندازی یک فضای بزرگتر با امکانات بیشتر انداخت. اولین مدرسه قهوه ایران!

مدرسه قهوه ایران اولین، مجهزترین و بزرگترین مجموعه آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در ایران است. به لطف خدا و با تلاش شبانه روزی تیم مدرسه قهوه ، در بین آموزشگاههای فنی و حرفه ای در زمینه قهوه و کافی شاپ، رتبه یک را در ایران داریم. خوشبختانه بالای ۶ هزار نفر در سطح کشور و از خارج از ایران هنرجو جذب کردیم و با انتقال اصولی و حرفه ای دانش «باریستایی» و«کافه داری» توانستیم جایگاه ویژه ای در دنیای قهوه بدست آوریم. همانطور که می دانید اولین قدم برای ورود به کسب و کار جدید داشتن مهارت و تخصص کافی در آن شغل است. رسالت مدرسه قهوه ایران انتقال صحیح دانش، مهارت و تخصص لازم به علاقمندان این صنعت است.

امکانات مدرسه قهوه ایران

در حال حاضر مجموعه ما مجهزترین فضای آموزشی در صنعت قهوه کشور است و معتبر ترین مدرک این صنعت را صادر می کند. مجموعه ما از نظر امکانات و تجهیزات با آکادمی های معتبر دنیا برابری می کند. کارگاه های آموزش تئوری و عملی و work shop های تجهیز شده به جدیدترین ابزار و دستگاه های دنیا تنها بخشی از امکانات مجموعه ماست.

دوره های آموزشی مدرسه قهوه ایران

دوره های این مجموعه به صورت تخصصی در حوزه های مختلف برگزار می شود؛ دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ که دوره پایه ی این مجموعه است و دوره های تخصصی دیگری از قبیل قهوه های دمی ، لاته آرت ،میکسولوژی و نوشیدنی های سرد، صبحانه ، فست فود که از نظر پکیج آموزشی، مجموعه ما در سطح کشور و خاور میانه بی نظیر است.

گواهینامه های پایان دوره

ما در پایان دوره های آموزشی مدارک مختلفی برای هنرجویان صادر می کنیم، مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و مدرک مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران که یکی از معتبرترین مدرک های قهوه و کافی شاپ در دنیا می‌باشد.

مجموعه ما همواره با آکادمی های مختلف دنیا روابط خوبی داشته و در زمینه‌های مختلف علمی و پژوهشی تعاملات خوبی را با آن‌ها برقرار می کند.

مدرسه قهوه ایران از تجربیات و دانش اساتید بین المللی بهره می برد ؛ برای مثال مراسم افتتاحیه مدرسه قهوه ایران با حضور آقای دنیلو لودی ، سرداور مسابقات جهانی باریستا انجام شد و استانداردهای آموزشی و تجهیزاتی این مجموعه مورد تایید ایشان قرار گرفت.

مدارک بین المللی که در پایان دوره های مختلف اعطا می‌شود به هنرجویانی که قصد «مهاجرت» دارند کمک می کند تا بتوانند در کشورهای مقصد کسب و کار موفق‌تری داشته باشند.

علی زعفری و مافیای قهوه ایران!

شاید مجموعه ما به دلیل قدرت جذب تعداد بالای هنرجو، سابقه بالای آموزشی و پیشرفت چشمگیر در سال های اخیر ، از نگاه برخی به عنوان مافیای قهوه شناخته شود ؛ اما از نگاه من مسیر بسیاری تا رسیدن به موفقیت مانده و واژه مافیا برای من و این مجموعه صدق نمی کند. برخی همواره نگاهشان به سیر پیشرفت این مجموعه بوده و دائما در حال قضاوت هستند اما مجموعه من همیشه نگاهی رو به جلو و آینده ای روشن تر دارد. البته تلاش های گسترده و موفق تیم ما در تمامی بخش های این صنعت می‌تواند تعبیرهای مختلفی برای دیگران داشته باشد.