بخش عمده ای از برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد صرفاً وعده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی ملکی در جلسه علنی امروز در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: ما در جنگ اقتصادی هستیم و همه قوا باید آرایش جنگی به خود گیرند اما متاسفانه چنین شرایطی مهیا نیست.

وی با اشاره به برنامه های فرهاد دژپسند بیان کرد: شما در برنامه های خود بر بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم و کاهش نرخ تورم تاکید کرده اید اما مکانیزم آن تعریف نشده است.

نماینده مردم مشکین شهر تصریح کرد: بنده سال گذشته هم با کرباسیان برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مخالف بودم اما وی رای آورد و امروز هم بحث بنده رای آوری نیست بلکه سوالم این است که آیا برنامه های شما عملیاتی است یا صرفاً نوشتار است؟

ملکی افزود: چرا بی جهت به مردم وعده می دهید؟ زمانی که شما وعده می دهید اما نمی توانید به آن عمل کنید، مشکلاتی برای کشور ایجاد می شود و ما مجبوریم برای احقاق حق ملت متوسل به سوال و استیضاح شویم.

نماینده مردم مشکین شهر بیان کرد: شما با چه مکانیزمی به دنبال حل مشکلات ارزی کشور هستید؛ همچنین به حل ابرتورم در کشور اشاره کرده اید اما نگفته اید که با چه راهکارهایی می خواهید آن را مرتفع کنید.

وی با تاکید بر اینکه سوابق تحصیلی به تنهایی برای تصدی یک وزارتخانه بزرگ چون امور اقتصادی و دارایی کافی نیست، تصریح کرد: پیشینه علمی و تخصصی شما قطعاً از فردی چون علی طیب نیا بالاتر نیست و به جای آن باید برنامه های عملیاتی در دستور کارتان باشد.

نماینده مردم مشکین شهر خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های شما حل مشکلات تولیدی است در حالی که برای رفع موانع تولید ما قوانین متعددی داریم اما تاکنون اراده ای بر آن وجود نداشته است.

نماینده مردم مشکین شهر گفت: بخش عمده ای از برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی صرفاً وعده است و هیچ یک از ما در تئوری پردازی از این فرد کمتر نیستیم.