به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دانافر امشب در ششمین جلسه شورای سیاستگذاری و راهبردی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دفتر امام جمعه یزد با اشاره به اینکه کارگروه دانش آموزی و فرهنگیان ستاد دهه فجر از مهمترین کارگروه‌های این ستاد به شمار می رود، اظهار داشت: مخاطبان این کارگروه شامل ۲۵۱ هزار دانش آموز، ۱۵هزار فرهنگی شاغل و بالغ بر ۱۵ هزار فرهنگی بازنشسته است.

وی عنوان کرد: بر همین اساس با ایجاد پنج کمیته در زیرشاخه این کارگروه، بسیار قوی به بحث گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ورود کرده ایم و فعالیت های قوی و اثربخشی را دنبال خواهیم کرد.

دانافر همچنین با اشاره به اینکه قبل از دهه فجر انقلاب اسلامی، مناسبت مهم دیگری با عنوان ۱۳ آبان را نیز پیش‌رو داریم، بیان کرد: برای حضور حداکثری دانش آموزان و فرهنگیان در این راهپیمایی تلاش می کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به برنامه های ۱۳ آبان در سطح استان خاطرنشان کرد: در روز ۱۳ آبان زنگ استکبارستیزی در همه مدارس استان یزد نواخته خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه نقاشی همگانی خبر داد و تصریح کرد: تلاش شده با استفاده از شیوه‌های مختلف فرهنگی و هنری، انقلاب و وقایع مهم آن را برای دانش آموزانی که آن دوران را درک نکرده اند، تشریح کنیم.

دانافر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ۱۳ آبان یادآور سه واقعه مهم در سال‌های مختلف است، گفت: شرکت در راهپیمایی روز ۱۳ آبان باید باشکوه باشد و نباید تنها به بعد دانش آموزی این مناسبت پرداخته شود بلکه باید سایر وقایع آن نیز برای مردم تشریح شود و شرایط برای حضور قاطبه مردم در راهپیمایی این روز نیز فراهم شود.

مسئول کارگروه فرهنگیان و دانش آموزان ستاد دهه فجر استان یزد همچنین با اشاره به اینکه با مشکل وسیله نقلیه برای ایاب و ذهاب دانش آموزان و فرهنگیان در مراسم ۱۳ آبان مواجه هستیم، از شهرداری و استانداری یزد خواستار همکاری در این زمینه شد.