۲۸۰ ایستگاه بین راهی آماده پذیرایی از زائرین پیاده دهه آخر صفر

به گزارش خبرنگارمهر، سیدجواد حسینی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: برآورد و پیش بینی ها نشان از ورود بیش از پنج میلیون زائر پیاده و سواره به مشهد مقدس دارد ودر این راستا امسال ۲۸۰ ایستگاه بین راهی مردمی و ۵۰۰ ایستگاه صلواتی داخل شهری تدارک شده و برای پنج هزار نفر ناوگان حمل و نقل عمومی ظرفیت دیده شده است.

وی افزود: پنج هزار روحانی کار پوشش اربعین حسینی و دهه آخر صفر را بر عهده دارند و تلاش داریم سیاست ما مردم محوری باشد و در این راستا تلاش های موثری شده است و باید در قالب نهضت خدمت رسانی دنبال شود.

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی ادامه داد:آمار ثبت نام سال گذشته پیاده روی اربعین ۸۰ هزار نفر بود که امسال علی رغم تمامی توطئه ها و جنگ رسانه ای دشمن، این رقم به ۱۵۰ هزار نفر یعنی رشد ۹۰ درصدی ارتقا یافت.

وی گفت:خراسان رضوی با ۷۰ موکب، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهرداری و ۴۵۰۰ خادم پذیرایی ۸۰ هزار زائر را عهده دار شده است و دو هزار روحانی نیز به موضوعات فرهنگ زیارت، معنوی و فرهنگی می پردازند.

حسینی تاکید کرد:۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اتباع خارجی مقیم این استان برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی در کشور عراق ثبت نام کردند که برای ۷۰ درصد آنان ویزا صادر شده است و در عین حال از ۲۷ مهر ماه امسال تا امروز بیش از ۱۰ هزار نفر از زائران کشور افغانستان از طریق مرز دوغارون وارد کشور شده اند که طی چند روز آینده این تعداد به اوج خود می رسد.

وی بیان کرد: تا کنون در سامانه هشت ۱۱۰ هزار زائر پیاده برای پیاده روی دهه آخر صفر ثبت نام کرده اند که نسبت به دوره مشابه رشد خوبی دارد و ۲۱۸ پایگاه اورژانس جاده ای و بین راهی، ۱۱۴ اکیپ هلال احمر و ۸۵ اکیپ سیار بازرسی آماده خدمت رسانی خواهند بود.

وی گفت: امکانات اسکان بین راهی اضطراری در۸۵ مرکز اقامت بین راهی و ۳۵ راهداری موجود تدارک دیده شود و مدارس و سالن هایی که در مسیر واقع شده آماده پذیرایی از زائران باشد و در مجموعه آستان قدس رضوی نیز کانون خدمتیاران با ۳۰ هزار نفر به خدمت گرفته شدند.