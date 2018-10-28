نگاهی به سینمای نئورئالیسم ایتالیا در موزه سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، «نگاهی به سینمای نئورئالیسم ایتالیا» عنوان برنامهای است که از سوی موزه سینمای ایران در روزهای ۱۰ تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار میشود.
در این برنامه که با هدف معرفی و مرور فیلمها و عکسهای مکتب سینمایی نئورئالیسم؛ از مهمترین دورانهای سینمای ایتالیا و قابلیتهای آن برنامهریزی شده است، ۵ فیلم سینمایی «رم شهر بیدفاع»، «دزد دوچرخه»، «معجزه در میلان»، «امبر تو دی» و «واکسی» روی پرده میروند.
برپایی نشست تخصصی و پژوهشی سینمای نئورئالیسم ایتالیا و همچنین نمایشگاه گزیده عکس و پوستر فیلمهای مکتب سینمای نئورئالیسم از دیگر برنامههای این رویداد فرهنگی و سینمایی است که در موزه سینمای ایران برگزار میشود.
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