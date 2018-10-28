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۶ آبان ۱۳۹۷، ۹:۳۷

بارش رحمت الهی در مشهد ادامه دارد؛

باران مشهد را شست/کیفیت هوا پاک است

باران مشهد را شست/کیفیت هوا پاک است

مشهد- بارش رحمت الهی در مشهد که از شنبه شب آغاز شده هوای این شهر را در شرایط پاک قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش رحمت الهی که از شنبه شب در مشهد آغاز شده همچنان ادامه داشته و بارش ها موجب شده تا هوای دومین کلانشهر کشور پس از چند روز آلودگی در شرایط پاک قرار گیرد.

طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های مشهد، شاخص کیفیت هوای این شهر صبح یکشنبه روی عدد ۲۷ قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت پاک است.

طبق اطلاعات ثبت شده در ایستگاه هواشناسی فرودگاه مشهد از شنبه شب تا صبح یکشنبه حدود ۱۰ میلیمتر باران در مشهد باریده و پیش بینی شده این روند تا پایان وقت یکشنبه ادامه داشته باشد. 

هواشناسی خراسان رضوی نیز در اطلاعیه ای نسبت به کاهش دمای هوا و جاری شدن سیل در برخی شهرها و مناطق خراسان رضوی هشدار داده و از ساکنان خراسان رضوی خصوصا کشاورزان خواسته شده تدابیر لازم را بیاندیشند.

کد مطلب 4443440

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