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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

رئیس ستاد اربعین ناجا خبرداد:

آمادگی مرز مهران برای موج بازگشت زوار اربعین

آمادگی مرز مهران برای موج بازگشت زوار اربعین

رئیس ستاد اربعین ناجا و جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: با اقدامات انجام شده مرز مهران آماده بازگشت زوار اربعین حسینی از عراق است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین گفت: از شب قبل عملیات خروج زائران از عراق آغاز و بازگشت زائران به کشور افزایش یافته است.

وی افزود: جلسه هایی برای سازماندهی تردد زوار در ستاد اربعین توسط نیروی انتظامی در مرز مهران برگزار و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

سردار فتحی زاده تصریح کرد: زائران عزیزی که با اتوبوس به مرز مهران رفته بودند می توانند از همین طریق به پایانه برکت در  همان مرز مراجعه کنند تا امکان بازگشتشان به پارکینگ برکت فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: رانندگان عزیز در مسیر بازگشت کسالت دارند و خسته هستند بنابراین در مرز مهران و پایانه مرزی شهرهای دیگر می توانند استراحت کنند.

کد مطلب 4443533

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