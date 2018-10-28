لزوم یافتن راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه و حفظ وحدت آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «أیمن الصفدی» وزیر خارجه اردن اعلام کرد که مذاکراتی میان امان، واشنگتن و مسکو به منظور یافتن راهکاری برای حل مشکل اردوگاه آوارگان سوری در شهر حمص به نام اردوگاه «الرکبان»، صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، وی اعلام کرد که اولویت ما فراهم کردن زمینه برای بازگشت آن دسته از آوارگانی است که مناطق محل سکونتشان از لوث تکفیریها پاکسازی شده است.

وی افزود: برای حل بحران سوریه باید یک راهکار سیاسی در نظر گرفت که وحدت این کشور را حفظ کند. اردن تاکنون از یک میلیون و ۴۰۰ هزار آواره سوری استقبال کرده است.

الصفدی ادامه داد: ما به استقبال از آوارگان سوری ادامه می دهیم اما موضوع اینجا است که جامعه جهانی نیز باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند.