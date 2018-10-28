لزوم حضور شورایاران در صحن علنی شورا برای ارائه گزارش

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در نود و ششمین جلسه علنی شورای شهر ضمن تشکر از توضیحات سید حسن رسولی، خزانه دار شورا در خصوص مسائل منطقه ۱۷ عنوان کرد: چقدر خوب است که این گونه گزارشات از زبان شورایاران مناطق عنوان می شد تا شورایاران ۲۲ منطقه به صورت مرتب با حضور در صحن علنی، مشکلات مناطق را گزارش دهند.



وی افزود: سه ماه گذشته در جلسه ای در منطقه ۱۷ حضور پیدا کردم، شورایاران منطقه ۱۷ از پیگیر ترین و سالم ترین شورایاران بودند؛ به همین علت ضمن تذکری از هیات رئیسه درخواست دارم تا برنامه ای تنظیم کنند و دبیر شورایاران مناطق در صحن علنی گزارشی ارائه دهند.



فراهانی با ارائه تذکر دیگری در خصوص شرایط منطقه ۱۷ بیان کرد: تذکر دیگر بنده به فرماندار محترم تهران است؛ جلسه شورای اداری منطقه ۱۷ حدود 9 ماه گذشته در فرمانداری تهران تشکیل شد و در آن جلسه نمایندگان نیروی انتظامی، آبفا، برق منطقه ای، شهردار منطقه ۱۷، منتخب شورایاران، برخی اعضای شورای شهر و نمایندگان راه آهن حضور داشتند.



رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی اضافه کرد: نکات مهمی در خصوص منطقه ۱۷ در آن جلسه عنوان و صورت جلسه ای تنظیم شد که متاسفانه تا کنون موارد طرح شده به سرانجام نرسیده است.



وی گفت: منطقه ۱۷ از حیث داشتن شهدا بیش از ۴ هزار شهید دارد و از سویی به عنوان نماد محرومیت در کل تهران مطرح است و همچنین منطقه۱۷ در میان ۲۲ منطقه شهرداری تهران، از حیث نبود زیر ساخت ها محروم ترین منطقه تهران است.



این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: به همین دلیل می توان ادعا کرد منطقه ۱۷، خرمشهری در دل تهران است. چرا که بیشترین شهید، ولی بیشترین محرومیت را دارد و از حیث وضعیت ریزدانگی بافت فرسوده، از حیث سرانه های خدماتی شرایط موجود حق مردم منطقه نیست، چرا که شاهد کمترین سرانه ها هستیم.



فراهانی ادامه داد: اما برنامه شورای پنجم اولویت توسعه مناطق محروم بوده و باید به نحوی باشد که در عمل مناطق محروم به خصوص منطقه ۱۷، توسعه پیدا کند؛ در این راستا از فرماندار، شهردار منطقه و سایر متولیان امر درخواست دارم مصوبات شورای اداری منطقه ۱۷ خاک نخورد و پیگیری شود.



رئیس کمیته بودجه و نظارت با تاکید بر عمده مشکلات منطقه ۱۷ گفت: از جمله مهم ترین مشکلات منطقه بحث راه آهن است؛ انتظار می رود موضوع پیگیری و دنبال شود.