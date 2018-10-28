کشف ۱۰۷ راس دام قاچاق در تویسرکان/۲۱ سارق دستگیر شدند

سرهنگ محمد معصومی در گفتگو با خبرنگارم هر گفت: ماموران انتظامی حین گشت زنی در محور های مواصلاتی شهرستان تویسرکان به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های انجام شده از این کامیون، ۱۰۷ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: در این راستا ۲ متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری ۲۱ سارق در تویسرکان

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان همچنین از دستگیری ۲۱ سارق طی یک ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد معصومی اظهار داشت: در پی استمرار اجرای طرح های انتظامی که با هدف ناامن کردن محیط برای مجرمان، پاکسازی نقاط آلوده و ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان و مهمتر از همه افزایش اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سارقان انجام می شود، یگان های انتظامی این شهرستان با بهره گیری از توان و امکانات موجود، در یک ماه گذشته ۲۱ سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در این طرح ها، با رصد اطلاعاتی و بررسی های میدانی موضوع برخورد با فروشندگان خرد و کلان مواد مخدر نیز در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۲ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف و ۲۲ معتاد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان با اشاره به توقیف ۹۴ دستگاه موتورسیکلت و ۸۳ دستگاه خودرو متخلف و مزاحم در این طرح ها از مردم خواست تا هرگونه مورد مشکوک را با شماره ۱۱۰ با پلیس در میان گذارند.