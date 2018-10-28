خوانندگی سینا سرلک برای «حوالی پاییز»

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا سرلک خواننده کشور که برای سریال‌های «شهرزاد» و «ساخت ایران ۲» نیز قطعاتی را اجرا کرده بود، به تازگی قطعه‌ای را برای سریال «حوالی پاییز» اجرا کرده است.

به زودی از موزیک ویدیوی این سریال نیز رونمایی می شود.

سریال تلویزیونی «حوالی پاییز» به کارگردانی حسین نمازی و تهیه کنندگی سعید پروینی از امشب یکشنبه ۶ آبان ماه ساعت ۲۰:۴۵ روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت. پخش این سریال ۲۱ قسمتی هر شب به جز جمعه‌ها ادامه خواهد داشت و بازپخش آن روز بعد در ساعات ۱ بامداد، ۹:۳۰ و ۱۴ خواهد بود.