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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

سعید پروینی در گفتگو با مهر:

«حوالی پاییز» جایگزین «دلدادگان» می شود/ آهنگسازی در پایان راه

«حوالی پاییز» جایگزین «دلدادگان» می شود/ آهنگسازی در پایان راه

سعید پروینی با اشاره به پایان آهنگسازی سریال «حوالی پاییز» اعلام کرد که این مجموعه آماده پخش است.

سعید پروینی تهیه کننده سریال تلویزیونی «حوالی پاییز» درباره زمان پخش این سریال به خبرنگار مهر گفت: سریال عاشقانه «حوالی پاییز» به کارگردانی حسین نمازی طی روزهای آینده و پس از پایان پخش «دلدادگان» از شبکه سوم سیما روی آنتن می رود.

وی درباره انتشار اخباری مبنی بر شروع پخش سریال «شرایط خاص» پس از «دلدادگان» گفت: بر خلاف این اخبار طبق برنامه ریزی انجام شده، ابتدا سریال «حوالی پاییز» روی آنتن خواهد رفت و با شروع ماه ربیع الاول سریال کمدی «شرایط خاص» پخش خواهد شد.

پروینی درباره روند تولید این سریال نیز بیان کرد: «حوالی پاییز» با نام قبلی «بازگشت» به نویسندگی و کارگردانی حسین نمازی بر اساس طرحی از معصومه بیات سال گذشته کلید خورد و مراحل فنی آن نیز طی ماه های اخیر به اتمام رسید، همچنین آهنگسازی این سریال توسط مسعود سخاوت دوست در پایان راه است و هم اکنون سریال آماده پخش شده است.

این تهیه کننده در پایان اظهار کرد: این سریال یک ملودرام عاشقانه با بازی رویا تیموریان، لیلا اوتادی، حسین مهری، ارشا اقدسی، مرتض علی عباس میرزایی و ... است که در ایام پاییز ۹۷ هر شب روی آنتن خواهد رفت.

عوامل سریال تلویزیونی «حوالی پاییز» عبارتند از تهیه کننده: سعید پروینی، نویسنده و کارگردان: حسین نمازی، مدیر تصویربرداری: محمد ناصری، تدوین: مهدی حسینی‌وند، صداگذار: امین شریفی، آهنگساز: مسعود سخاوت دوست، دستیار اول کارگردان: ایمان غیرتمند، مدیر برنامه‌ریزی: علی جودی، مدیران صدابرداری: فرشید احمدی و سعید احمدی، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، طراح گریم: مهری شیرازی، مدیر تولید: داود جمشیدی، منشی صحنه: آرزو قربانی، دستیار تهیه‌کننده: پویا خسروی، عکاس: پوریا رفیعی‌زاده، مدیر روابط عمومی: هادی فیروزمندی.

کد مطلب 4430996
عطیه موذن

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