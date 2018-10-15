«حوالی پاییز» جایگزین «دلدادگان» می شود/ آهنگسازی در پایان راه

سعید پروینی تهیه کننده سریال تلویزیونی «حوالی پاییز» درباره زمان پخش این سریال به خبرنگار مهر گفت: سریال عاشقانه «حوالی پاییز» به کارگردانی حسین نمازی طی روزهای آینده و پس از پایان پخش «دلدادگان» از شبکه سوم سیما روی آنتن می رود.

وی درباره انتشار اخباری مبنی بر شروع پخش سریال «شرایط خاص» پس از «دلدادگان» گفت: بر خلاف این اخبار طبق برنامه ریزی انجام شده، ابتدا سریال «حوالی پاییز» روی آنتن خواهد رفت و با شروع ماه ربیع الاول سریال کمدی «شرایط خاص» پخش خواهد شد.

پروینی درباره روند تولید این سریال نیز بیان کرد: «حوالی پاییز» با نام قبلی «بازگشت» به نویسندگی و کارگردانی حسین نمازی بر اساس طرحی از معصومه بیات سال گذشته کلید خورد و مراحل فنی آن نیز طی ماه های اخیر به اتمام رسید، همچنین آهنگسازی این سریال توسط مسعود سخاوت دوست در پایان راه است و هم اکنون سریال آماده پخش شده است.

این تهیه کننده در پایان اظهار کرد: این سریال یک ملودرام عاشقانه با بازی رویا تیموریان، لیلا اوتادی، حسین مهری، ارشا اقدسی، مرتض علی عباس میرزایی و ... است که در ایام پاییز ۹۷ هر شب روی آنتن خواهد رفت.

عوامل سریال تلویزیونی «حوالی پاییز» عبارتند از تهیه کننده: سعید پروینی، نویسنده و کارگردان: حسین نمازی، مدیر تصویربرداری: محمد ناصری، تدوین: مهدی حسینی‌وند، صداگذار: امین شریفی، آهنگساز: مسعود سخاوت دوست، دستیار اول کارگردان: ایمان غیرتمند، مدیر برنامه‌ریزی: علی جودی، مدیران صدابرداری: فرشید احمدی و سعید احمدی، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، طراح گریم: مهری شیرازی، مدیر تولید: داود جمشیدی، منشی صحنه: آرزو قربانی، دستیار تهیه‌کننده: پویا خسروی، عکاس: پوریا رفیعی‌زاده، مدیر روابط عمومی: هادی فیروزمندی.