ارائه خدمات سرپایی به ۲۱ هزار زائر/انتقال ۱۱۸ مصدوم به کشور

شاهین فتحی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۴۶ هزار و ۳۰۲ نفر از زائران اربعین به قرارگاه های مرزی هلال احمر، گفت: ۱۹۹ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲۱ هزار و ۲۵۶ نفر از خدمات سرپایی امدادی و درمانی برخوردار شدند.

وی با اشاره به تست فشارخون و قند خون ۱۲ هزار و ۲۵۶ نفر از زائران، افزود: ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر نیز در این بازه زمانی، اسکان داده شدند.

فتحی در ادامه به ارائه خدمات سازمان امداد و نجات در کشور عراق اشاره کرد و گفت: استقرار ٣٠ دستگاه آمبولانس و ٨دستگاه اتوبوس آمبولانس به همراه استقرار خودروها امدادی در حله، کاظمین، شهرنجف، مسیر پیاده روی بین نجف تا کربلا و شهر کربلا، از جمله امکانات هلال احمر در عراق است.

وی در عین حال از انتقال ۱۱۸ مصدوم از عراق به داخل کشور از طریق مرز های مهران و شلمچه خبر داد.