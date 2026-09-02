سلامت باروری را باید از درمان ناباروری فراتر برد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذرعصر روز سه شنبه دهم شهریور در مراسم افتتاحیه بیست‌وهفتمین کنگره بین‌المللی رویان، گفت: موضوع سلامت باروری اگرچه در ظاهر موضوعی پزشکی است، اما در نقطه تلاقی سلامت خانواده، زنان، جوانان، جمعیت و آینده ایران قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه خانواده نقطه آغاز سیاست جمعیتی است، اظهار داشت: وقتی درباره جمعیت صحبت می‌کنیم، نباید اجازه دهیم اعداد و شاخص‌ها، انسان و خانواده را پشت سر خود پنهان کنند. پشت هر تولد یک خانواده و پشت هر تصمیم برای فرزندآوری، امیدها، نگرانی‌ها و شرایط زندگی یک زن و یک مرد قرار دارد؛ بنابراین فرزندآوری بیش از آنکه یک شاخص جمعیتی باشد، یک تصمیم انسانی و خانوادگی است.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر می‌خواهیم درباره آینده ایران مؤثر باشیم و از چالش‌های جمعیتی عبور کنیم، باید شرایطی فراهم کنیم که خانواده ایرانی با احساس امنیت، امید و حمایت بتواند درباره فرزندآوری تصمیم بگیرد.

بهروزآذر با تاکید بر ضرورت توجه به تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها نسبت به فرزندآوری تصریح کرد: فرزندآوری دیگر تصمیمی یک‌طرفه یا صرفاً مبتنی بر نگاه‌های سنتی گذشته نیست؛ زن و مرد باید در کنار یکدیگر درباره خانواده و فرزندآوری تصمیم بگیرند و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی نیز باید مردان و پدران را در کنار زنان و مادران برای پذیرش مسئولیت فرزندآوری و تربیت نسل جدید آماده کند.

وی با اشاره به پدیده سالمندی جمعیت، بر ضرورت افزایش پذیرش کودک و ارتقای تاب‌آوری خانواده‌ها و جامعه تأکید و خاطرنشان کرد: در جامعه معمولاً تجربه‌های منفی و دشواری‌های فرزندآوری بیشتر از تجربه‌های مثبت آن منتقل می‌شود و لازم است درباره جنبه‌های امیدبخش و شیرین تجربه فرزندآوری نیز بیشتر گفت‌وگو شود و این تجربه‌ها در جامعه برجسته شوند.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه سیاست جمعیتی پایدار بدون سیاست جامع حمایت از خانواده امکان‌پذیر نیست، ابراز داشت: اقتصاد، مسکن، اشتغال و امنیت شغلی، هزینه‌های تربیت فرزند، تغییر سبک زندگی، افزایش سن ازدواج و فرزندآوری و مسائل مرتبط با سلامت باروری بر تصمیم خانواده‌ها اثرگذارند.

بهروزآذر، سلامت باروری را یکی از پایه‌های مهم حمایت از خانواده دانست و بیان کرد: سلامت باروری صرفاً درمان ناباروری نیست، بلکه آموزش و آگاهی، پیشگیری از بیماری‌ها، تشخیص به‌موقع، درمان مناسب و دسترسی به خدمات باکیفیت را نیز شامل می‌شود و لازم است سیاست سلامت کشور از نگاه صرفاً درمان‌محور به نگاه پیش‌نگرانه و آینده‌نگر حرکت کند.

وی افزود: افزایش سواد سلامت در جوانان، توجه به سلامت پیش از ازدواج و پیش از بارداری و شناسایی عوامل خطر باید بخش مهمی از سیاست سلامت کشور باشد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ناباروری به‌عنوان یکی از مسائل بخشی از خانواده‌ها یادآورشد: ناباروری برای یک زوج صرفاً یک تشخیص پزشکی نیست و می‌تواند با فشار روانی، هزینه اقتصادی و نگرانی‌های اجتماعی همراه باشد.

به گفته بهروزآذر، باید برای کاهش هزینه‌های درمان، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای، توسعه مراکز تخصصی و مهم‌تر از همه، دسترسی عادلانه به خدمات با کیفیت تلاش کنیم و هیچ زوجی نباید صرفاً به دلیل محل زندگی یا توان اقتصادی از خدمات علمی و استاندارد محروم شود.

وی با اشاره به ظرفیت علمی کشور و جایگاه پژوهشگاه رویان عنوان کرد: رویان برای جامعه علمی ایران فقط یک مرکز پژوهشی و درمانی نیست، بلکه نمادی از این است که چگونه می‌توان دانش را به خدمت، فناوری را به درمان و پژوهش را به امید و زندگی تبدیل کرد.



معاون رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت گفت: بر اساس سیاست‌های کلی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برنامه هفتم پیشرفت و با همراهی وزارت بهداشت، جهاد دانشگاهی و متخصصان این حوزه، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری، از جمله رحم جایگزین و انجماد تخمک و همچنین ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات تهیه شده است.

بهروزآذر اضافه کرد: موضوع پوشش بیمه‌ای این خدمات در کمیسیون مربوط به تصویب رسیده و امیدواریم به‌زودی در هیئت دولت نیز به تصویب برسد و مبنای فعالیت‌ها قرار گیرد. تلاش ما این است که این آیین‌نامه دقیق، شفاف و آینده‌نگر باشد و صرفاً به درمان یا افزایش توان درمان محدود نشود.وی، «حفظ باروری» را یکی از رویکردهای مهم آینده نظام سلامت باروری دانست و اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم، امکان انجماد یا فریز تخمک برای دختران مجرد بالای ۳۰ سال پیش‌بینی شده است که اقدامی مهم و مترقی محسوب می‌شود و ما تلاش می‌کنیم این تکلیف قانونی به‌خوبی محقق شود. در این چارچوب، باید آگاهی عمومی در زمینه حفظ باروری افزایش پیدا کند و در موارد ضروری، امکان مشاوره و استفاده از روش‌های علمی حفظ باروری فراهم شود.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه متوازن به زن و مرد در سیاست‌های خانواده تصریح کرد: زن نباید صرفاً نقش باروری داشته باشد؛ بلکه باید بتواند در کنار مادری از فرصت تحصیل، اشتغال، فعالیت علمی و مشارکت اجتماعی برخوردار باشد. سیاست درست، سیاستی است که زن را میان مادری و پیشرفت اجتماعی مجبور به انتخاب نکند، بلکه میان این نقش‌ها هماهنگی ایجاد کند.

بهروزآذر با بیان اینکه خانواده پایدار محصول مشترک زن و مرد و حمایت همزمان از هر دوی آنهاست، خاطرنشان کرد: زنان باید ضمن تجربه مادری، از سلامت، امنیت شغلی، مراقبت از کودک و امکان بازگشت شایسته به محیط کار اطمینان داشته باشند. همچنین اگر از مردان انتظار داریم پدرانی مسئولیت‌پذیر، همراه و تکیه‌گاه خانواده باشند، سیاست‌گذاری کشور نیز باید از آنان حمایت کند. امنیت شغلی، معیشت پایدار و مرخصی‌های مناسب پدری از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه حضور فعال‌تر پدران در کنار همسر و فرزندان را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت سیاست‌گذاری مبتنی بر داده ابراز داشت: باید بدانیم خانواده ایرانی امروز چه نگاهی نسبت به ازدواج و فرزندآوری دارد، چرا آن را به تأخیر می‌اندازد، کدام موانع مهم هستند و کدام سیاست‌ها و قوانین اثربخش‌اند یا نیاز به بازنگری دارند؛ در این مسیر بیش از گذشته به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نیازمندیم تا در کنار سیاست‌گذاران به شناخت مسائل و اتخاذ تصمیم‌های درست کمک کنند.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه سلامت باروری و آینده خانواده موضوع یک وزارتخانه یا نهاد خاص نیست، عنوان کرد: این حوزه به حکمرانی هماهنگ و همکاری فراگیر نیاز دارد؛ چرا که کلیدی‌ترین رکن فرزندآوری، امید است. اگر والدین به فردا امید نداشته باشند و از آینده خود نگران باشند، برای تولد یک انسان جدید تصمیم نمی‌گیرند.

بهروزآذر ادامه داد: ما در بدنه حکمرانی و مدیریت کشور موظفیم فردا را برای جوانان و خانواده‌ها امن کنیم و ثبات، آرامش و چشم‌انداز روشن بسازیم تا تصمیم به فرزندآوری نه یک ریسک نگران‌کننده، بلکه اقدامی سرشار از عشق و شوق به آینده باشد.در ادامه مراسم، با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از چهره‌های تأثیرگذار علمی و پژوهشگران برگزیده تقدیر و تجلیل شد.