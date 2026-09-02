خودرو در یک سال بیش از دو برابر گران شد؛ تورم ۱۱۷ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو در مردادماه یک تصویر دوگانه از وضعیت قیمتها ارائه کرده است؛ از یک سو رشد قیمت خودرو در مقایسه با ماه قبل تقریباً متوقف شده و از سوی دیگر، فاصله قیمتها با سال گذشته همچنان بسیار زیاد است. آمار شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد «خرید وسایل نقلیه» با وجود ثبت تورم ماهانه ۰.۲ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۱۱۷.۵ درصدی را تجربه کرده است؛ به این معنا که سطح قیمت خودرو نسبت به مرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
این وضعیت در شرایطی رقم خورده که تورم عمومی کشور در مردادماه ۳.۴ درصد بوده است. تورم نقطهبهنقطه کل کشور نیز به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. بنابراین اگرچه در مقیاس ماهانه، افزایش قیمت خودرو کمتر از تورم عمومی بوده، اما در مقایسه با سال گذشته، خودرو همچنان در میان بخشهایی قرار دارد که رشد قیمت بالاتری را تجربه کردهاند.
تصویر کلی بخش حملونقل نیز از تداوم فشار هزینهای بر خانوارها حکایت دارد. تورم ماهانه این گروه در مردادماه ۲.۵ درصد ثبت شده، اما تورم نقطهبهنقطه آن به ۱۰۴.۸ درصد رسیده است. تورم سالانه حملونقل نیز ۷۱.۸ درصد بوده؛ بنابراین هزینههای مرتبط با جابهجایی در یک سال گذشته با سرعتی بالاتر از سطح عمومی قیمتها افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، رقم ۱۱۷.۵ درصدی خرید وسایل نقلیه اهمیت بیشتری پیدا میکند. تورم سالانه این بخش نیز ۷۹.۷ درصد ثبت شده است؛ یعنی حتی در بازهای که رشد ماهانه قیمت خودرو به ۰.۲ درصد محدود شده، میانگین قیمتها در یک دوره طولانیتر همچنان رشد قابل توجهی داشته است. به همین دلیل، کاهش تورم ماهانه را باید بیشتر نشانه کاهش سرعت افزایش قیمتها دانست، نه کاهش سطح قیمت خودرو.
از طرف دیگر، هزینههای مربوط به خودرو پس از خرید نیز روند افزایشی داشته است. «استفاده از وسایل حملونقل شخصی» در مردادماه تورم ماهانه ۳.۹ درصدی داشته که از تورم ماهانه کل کشور بیشتر است. تورم نقطهبهنقطه این بخش نیز ۱۰۶.۱ درصد و تورم سالانه آن ۶۵.۶ درصد اعلام شده است. بنابراین فشار تورمی بازار خودرو تنها در زمان خرید خود را نشان نمیدهد و هزینه استفاده از خودرو نیز سهم قابل توجهی در افزایش مخارج خانوار دارد.
حملونقل عمومی نیز در همین مسیر حرکت کرده است. این بخش در مردادماه با تورم ماهانه ۴ درصدی، بیشترین رشد ماهانه را در میان زیرگروههای مورد بررسی داشته است. تورم نقطهبهنقطه حملونقل عمومی ۸۶.۶ درصد و تورم سالانه آن ۶۹.۴ درصد بوده است. در نتیجه، چه خانوارها برای خرید خودرو اقدام کنند و چه از وسایل حملونقل شخصی یا عمومی استفاده کنند، هزینه جابهجایی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
مقایسه این ارقام نشان میدهد مسئله اصلی بازار خودرو در مردادماه، جهش قیمت در یک ماه مشخص نیست، بلکه انباشت افزایش قیمت در طول یک سال گذشته است. تورم ماهانه ۰.۲ درصدی خرید وسایل نقلیه در کنار تورم نقطهبهنقطه ۱۱۷.۵ درصدی دقیقاً همین تفاوت را نشان میدهد؛ یعنی بازار در کوتاهمدت آرامتر شده، اما سطح قیمتها همچنان تحت تأثیر افزایشهای شدید ماههای گذشته قرار دارد.
بر این اساس، مردادماه را میتوان ماهی با رشد ماهانه محدود اما سطح قیمت بالای خودرو توصیف کرد. در حالی که تورم ماهانه خرید وسایل نقلیه به ۰.۲ درصد رسیده، تورم نقطهبهنقطه ۱۱۷.۵ درصدی نشان میدهد خودرو همچنان یکی از بخشهای مهم فشار هزینهای بر خانوارهاست. از سوی دیگر، تداوم تورم در هزینه استفاده از خودرو و حملونقل عمومی نشان میدهد افزایش هزینه جابهجایی به یک مرحله خاص از بازار محدود نمانده و بخشهای مختلف این گروه را درگیر کرده است.
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