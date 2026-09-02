توصیه کارشناس هواشناسی به کشاورزان برای ۴ روز آینده

سمانه غلامی، کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی درباره وضعیت هوا برای چند روز آینده به خبرنگار مهر، گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی طی امروز و فردا در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، استانهای واقع در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابرناکی و رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین طی این مدت در مناطق شمال غرب و غرب کشور، بعضی ساعات افزایش وزش باد گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا قابل پیشبینی است.
به گفته این کارشناس هواشناسی، فردا پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در شرق سواحل دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده را شاهد خواهیم بود. همچنین، جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار مستقر میشود و فقط در ارتفاعات البرز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.
وی با بیان اینکه در نوار شمالی کشور افزایش نسبی دما قابل پیشبینی است، ادامه داد: شنبه به تدریج با ورود سامانه بارشی از شمال غرب کشور، در شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر رگبار پراکنده رخ خواهد داد. طی ۴ روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، بخشهایی از مرکز دامنههای جنوبی البرز، مرکزی و برخی مناطق جنوب غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
گفتنی است، طی امروز و فردا دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان مواج است.
تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور
غلامی با اشاره به وضعیت دما طی هفته گذشته، اظهار کرد: بیشترین میزان بارش در هفته چهل و نهم متعلق به منطقه سردشت بشاگرد استان بوشهر به میزان ۱۷.۸ میلیمتر بوده است.
وی اضافه کرد: گرمترین منطقه آبپخش استان بوشهر به میزان ۵۰ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه دشت نمدان استان فارس به میزان ۷.۸ درجه سلسیوس گزارش میشود.
توصیه هواشناسی به کشاورزان
این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی اعلام کرد: بر اساس پیشبینی ۴ روز آینده با توجه به احتمال رگبار در مناطق با شیب تند باید از گرفتگی زهکشها اطمینان حاصل شود تا از غرقابی شدن ریشهها یا فرسایش خاک جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در زمان پیشبینی رگبار از کوددهی به ویژه کودهای نیتروژنی یا کودهایی که به راحتی با آب شسته میشوند خودداری شود چون رگبار میتواند باعث شسته شدن کود و هدر رفت آن شود.
غلامی با بیان اینکه چون رگبار با رعد و برق همراه است از سلامت سیستم برقکشی و عایق بودن گلخانهها اطمینان حاصل شود، گفت: این امر از آسیبدیدگی تجهیزات یا گیاهان در اثر نوسانات برق یا فشار مکانیکی جلوگیری میکند.
وی در مورد وزشهای شدید و تاثیرات آن در اراضی کشاورزی و باغات، یادآور شد: در مناطقی که باد شدید پیشبینی شده است، کشاورزان از بستن یا مهار کردن گیاهان حساس و بلندقامت اطمینان کسب کنند تا از شکستگی ساقه و کنده شدن گیاه جلوگیری شود.
این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی در پایان گفت: بهرهبرداران از پخش کردن کودهای ریز یا سموم پاششی در ساعات پیشبینی باد، شدیداً خودداری کنند چون باد باعث پراکندگی آنها و هدر رفت کودها میشود. همچنین در نواحی جنوب و جنوب غرب که باد شدید پیشبینی شده است از استحکام پوشش گلخانهها و سیستمهای تهویه آنها اطمینان حاصل شود تا از آسیبدیدگی تجهیزات جلوگیری گردد.
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