به گزارش خبرگزاری مهر، رحیمی نیا گفت: طی یک ماه گذشته از تصرف ۲۵ مورد اراضی ملی استان، به مساحت بیش از ۶۱ هکتار جلوگیری شده است.
رحیمی نیا با بیان اینکه ارزش پروندههای جلوگیری و رفع تصرف بیش از ۳ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال است، خاطرنشان کرد: در این مدت ۴ فقره پرونده تخریب و تصرف در پاسگاههای ویژه منابع طبیعی شهرستان هادر حدود ۲۲ هکتار از زمینهای ملی به ارزش یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون ریال تشکیلشده است.
جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان ادامه داد: احکام قضایی خلع ید به تعداد ۷ فقره به مساحت حدود بیش از ۱۵۷ هکتار اجراشده است.
رحیمی نیا با اشاره به اینکه ارزش ریالی این پرونده نیز ۷ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال است، اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی، تخریب، تصرف، قاچاق موضوع را از طریق شماره تلفن رایگان و شبانهروزی ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع یگان حفاظت اداره کل اطلاعرسانی کنند.
جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان میزان گشتهای اعزامی را هم ۷ هزار و ۶۴۲ مورد دانست و عنوان کرد: این گشت و مراقبت توسط ۴۱۱ اکیپ گشتی و ۹۵۹ نفر از نیروهای یگان حفاظت در سراسر استان صورت گرفته که ۲۶۰ اکیپ خودرویی و ۱۴۳ اکیپ موتورسیکلت است.
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