نشست تخصصی «از عاشورا تا اربعین» در ژاپن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی و شناخت تاریخی «از عاشورا تا اربعین» ویژه مخاطبان ژاپنی که با هدف معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و ارایه شناخت بهتر از فرهنگ، سنت، آداب و رسوم این مناسبت مذهبی در ایران، برپا شده بود، در ۵ بخش زمینههای تاریخی واقعه کربلا، پیادهروی اربعین؛ فراتر از مرزها، جایگاه اجتماعی ـ معنوی، آداب، فرهنگ و رسوم دهه محرم در ایران و نیز جایگاه زنان در واقعه کربلا، برگزار شد.
مطالب مربوطه در قالب فیلم، پاورپوینت و نقطه نظرات و دیدگاههای شخصیتهای برجسته علمی غیرایرانی ارایه شد.
راهپیمایی اربعین؛ رویداد مهم اسلامی
در این مراسم «رحمانیموحد»، سفیر کشورمان در ژاپن طی سخنانی در این نشست گفت: راهپیمایی اربعین به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای اسلامی در پی حادثه ای بزرگ در تاریخ اسلام، همواره مورد توجه مسلمانان و شیعیان بوده و هست که به عنوان بزرگترین راهپیمایی تاریخ جهان با نزدیک به بیست میلیون نفر همه ساله در این ایام با شور و عشق فراوان برپا میشود.
رحمانیموحد با تأکید بر جایگاه پاسداشت شعائر اسلامی و دینی در ایران به عنوان کشوری با حکومت مردمسالاری دینی افزود: راهپیمایی اربعین نماد پیام کربلا برای همه سرزمینها و همه زمانهاست.
سفیر ایران در ژاپن همچنین به نودمین سال روابط ایران و ژاپن اشاره کرد و در این باره اظهار کرد: ایران و ژاپن به عنوان دو ملت بزرگ با تاریخی کهن همواره ارتباطات نزدیک و دوستانهای با یکدیگر داشتهاند و امروز که در آستانه نودمین سال روابط رسمی دو کشور در کنار بیش از سیصد سال روابط فرهنگی و تاریخی قرار داریم، امیدوارم شاهد نقطه عطفی در تعمیق و تحکیم هر چه بیشتر روابط دو طرف باشیم.
در ادامه این برنامه، حسین دیوسالار، رایزن فرهنگی ایران در ژاپن هم گفت: این برنامه در ادامه سلسله نشستهایی است که از سوی رایزنی فرهنگی ایران به منظور ارایه شناخت بهتر و دقیقتر از فرهنگ و تمدن اسلام و ایران برپا میشود که میتواند در تعمیق روابط دو ملت بزرگ ایران و ژاپن مؤثر واقع شود.
دیوسالار علاقمندی دو کشور به حوزههای فرهنگی و تمدنی یکدیگر را مورد توجه قرار داد و افزود: همواره دو ملت نسبت به فرهنگ و تمدن کهن یکدیگر علاقمندیهای فراوانی داشتند و در این زمینه و ارایه شناخت دقیقتر، ژاپنشناسان ایرانی، ایرانشناسان و اسلامشناسان ژاپنی همواره نقش ارزندهای را ایفا کردهاند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع این نشست تخصصی اظهار امیدواری کرد که بتوان در آستانه نودمین سال روابط رسمی دو کشور با برگزاری برنامههای متنوع و تخصصی، تعاملات و ارتباطات فرهنگی دو کشور را بیش از پیش توسعه و تعمیق بخشید.
رونمایی از وبسایت فیلم مستند شرقی
در بخش دیگری از برنامه و با حضور سفیر کشورمان در ژاپن، از پایگاه اطلاعرسانی و وبسایت فیلم مستند شرقی در خصوص زندگینامه و آثار مرحوم ایزوتسو، اسلامشناس شهیر ژاپنی که از سوی رایزنی فرهنگی ایران و با همکاری مسعود طاهری، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان این فیلم به زبان ژاپنی راهاندازی شده است، رونمایی شد.
بخش بعدی برنامه نیز به ارایه مطالب، فیلمها و پاورپوینتهای تهیه شده اختصاص داشت که توسط مهدی جوانمردی، محقق دانشگاه توکیو و فاطمه مرشدزاده، ارایه شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت و در پایان نیز با حضور ارایه دهندگان و همچنین حجتالاسلام ساوادا، معاون جامعهالمصطفی(ص) العالمیه ژاپن به سؤالات شرکتکنندگان پاسخ داده شد.
همچنین در این برنامه نمایشگاه صنایع دستی و اقلام فرهنگی برپا شد. ضمن آن که با مشارکت برخی از ایرانیان مقیم نیز متناسب با سنتها و نذورات ایام محرم اعم از حلوا، خرما، شلهزرد و ... برای آشنایی مخاطبان و شرکتکنندگان از آنان پذیرایی به عمل آمد.
در بخشی از این نشست هم با استفاده از دستگاههای VR صحنههایی از کربلا به صورت سه بعدی ارائه شد که توسط میهمانان مورد استفاده قرار گرفت.
نظر شما