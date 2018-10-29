سومین «جایزه‌ مستقل کتاب سال غزل» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه‌ «جایزه‌ کتاب سال غزل» فراخوان سومین دوره‌ این جایزه‌ ادبی را با دبیری حامد ابراهیم‌پور اعلام کرد. «جایزه‌ مستقل کتاب سال غزل» در سومین دوره‌ برگزاری خود از شاعران و ناشرانی که در سال‌ها ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مجموعه‌ غزل منتشر کرده‌اند، همچنین شاعرانی که تاکنون مجموعه‌ غزل منتشر نکرده اما به‌ اندازه‌ یک کتاب شعر دارند، دعوت کرده است که در این دوره از جایزه شرکت کنند.

شورای سیاست‌گذاری جایزه‌ کتاب سال غزل شرایط شرکت دراین جایزه را در بخش‌های کتاب و مجموعه‌ منتشرنشده، به شرح زیر اعلام کرده است:

شرایط شرکت در بخش کتاب سال غزل:

کتاب در سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ منتشر و در شناسنامه‌ کتاب ذکر شده باشد.

کتاب چاپ اول و به زبان فارسی در ایران منتشر شده باشد.

کتاب برگزیده‌ اشعار یا مجموعه‌ گروهی نباشد.

تبصره: کتابی مجموعه‌ غزل محسوب می‌شود که دست‌کم ۷۰ درصد صفحه‌های آن‌ را شعرهایی در قالب غزل تشکیل داده باشد.

سه شاعر برگزیده این بخش با لوح یادبود و تندیس جایزه مورد تقدیر قرار می گیرند و به نفر اول در بخش کتاب سال جایزه ای نقدی تعلق می گیرد.

علاقه‌مندان به شرکت در این بخش، باید پنج نسخه از اثر خود را تا پایان آذر۱۳۹۷ به نشانی تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی (روبه‌روی ورزشگاه شیرودی) خیابان اردلان، پلاک ۲۵ ،کانون ادبیات ایران دبیرخانه‌ جایزه‌ کتاب سال غزل، ارسال کنند.

شرایط شرکت در بخش (ویژه) مجموعه‌ منتشرنشده:

در بخش ویژه نیز که برای کشف استعدادهای شعری یا تشویق شاعران به چاپ مجموعه‌ غزل برگزار می‌شود، آن دسته از شاعرانی که تاکنون مجموعه‌ غزل منتشر نکرده‌اند، آثار خود را با توجه به شرایط زیر - تنها - از طریق نشانی پست الکترونیکی می‌توانند ارسال کنند.

شرکت‌کنندگان در این بخش نباید تاکنون (چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری) مجموعه‌ غزل منتشر کرده یا برای انتشار به ناشری سپرده باشند. انتشار کتاب یا مجموعه‌ شعر در قالب‌های دیگر، برای شرکت در این بخش مانعی محسوب نمی‌شود.

مجموعه‌ی شعرها باید به زبان فارسی باشد.

تعداد غزل‌ها باید دست‌کم ۳۰ عدد باشد یا دست‌کم ۶۴ صفحه‌ یک کتاب را شامل شود.

آثار باید در فرمت ویندوز وُرد ۲۰۰۳ به بالا باشد. از فرستادن اثر در قالب پی‌دی‌اف یا پرینت اثر جداً خودداری شود که در این صورت، در چرخه‌ داوری آثار قرار نخواهد گرفت.

حضور در این بخش برای تمامی شاعران فارسی‌زبان داخل و خارج از کشور آزاد است.

در این بخش نیز علاقه‌مندان تا پایان آذر ۱۳۹۷ فرصت دارند که شعرهای خود را به این نشانی پست الکترونیکی ارسال کنند: Ghazalprice@gmail.com

به نفرات اول تا سوم لوح یادبود و تندیس جایزه اعطا خواهد شد و کتاب نفر اول این بخش با حمایت شورای سیاست گذاری جایزه‌ مستقل کتاب سال غزل، در قالب یک مجموعه‌ غزل در انتشارات آنیما منتشر خواهد شد.