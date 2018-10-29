ویژه برنامه های اربعین حسینی در حرم عبدالعظیم حسینی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجرلو پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح ویژه برنامه های حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گفت: مراسم شب اربعین حسینی(ع) دوشنبه ۷ آبان با سخنرانی حجت الاسلام علی ثمری و مرثیه سرایی علی پیله وران بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار خواهد شد.

وی افزود: روز سه شنبه و هم زمان با اربعین حسینی(ع) ، نیز از ساعت ۱۱ صبح مراسم قرائت زیارت اربعین بانوای حاج احمد زین العابدین فرد در مصلای بزرگ ری برگزار می شود و بعد از اقامه نماز ظهر و عصر نیز حجت الاسلام قاضی عسگر به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ادامه داد: بعد از نماز ظهر و عصر روز اربعین نیز کاظم غفار نژاد و نریمان پناهی به مرثیه سرایی خواهند پرداخت و این مراسم ها به صورت زنده از شبکه قرآن ، پنج سیما و همچنین رادیو قرآن و رادیو تهران پخش خواهد شد.

آجرلو به میزبانی حرم حضرت عبداالعظیم حسنی(ع) از راهپیمایان جاماندگان اربعین نیز اشاره کرد و افزود: روز اربعین، ری به عنوان قبله تهران شاهد حضور خیل عظیم عاشقان و جاماندگان اربعین حسینی خواهد بود.