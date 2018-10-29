کمبود جدی در زمینه دبیر مقطع متوسطه در استان یزد نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی در نشستی خبری با اشاره به اینکه دانش آموزان استان یزد امسال نیز در کنکور سراسری موفق به کسب رتبه اول در سطح کشور شدند،‌ اظهار داشت: موفقیت این دانش آموزان مرهون عوامل مختلفی از جمله بهره‌مندی از روحیه سخت‌کوشی و قناعت، تدین و اخلاق، ساختار آموزشی مناسب و ... است.

وی با اشاره به اینکه تلاش‌های جدی برای استمرار این موفقیت در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم صدرنشینی در کنکور سراسری را سال‌های متمادی ادامه دهیم، افزود: تیم‌های مشاوره آموزش و پرورش برای کمک به دانش آموزان، شرایط و زمان‌بندی مطالعات دانش آموزی را مدنظر دارد.

ارجمندی ادامه داد: برای اجرای مطلوب طرح تعالی مدیریت آموزشگاه‌ها نیز تلاش می‌کنیم همچنین امسال تورهای آموزشی نیز برای دانش آموزان کنکوری فراهم شده است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد همچنین از راه اندازی پایگاه مطالعات دانش آموزی در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این پایگاه‌ها عصرها در سطح مدارس دایر است تا دانش آموزان کنکوری بتوانند از فضایی سالم و آرام برای مطالعه دروس خود بهره مند باشند.

وی با اشاره به اینکه امسال بعد از چندین سال، بحث استقرار پایه دوازدهم مطرح شده است، افزود: ساختار آموزش و پرورش امسال برای اولین بار به پایه دوازدهم رسید بر این اساس تلاش شد تا بهترین دبیرها برای پایه دوازدهم انتخاب شوند.

ارجمندی یادآور شد: دعوت از مؤلفان کتب درسی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه معلمان دبیران پایه دوازدهم نیز از اقداماتی است که برای پایه دوازدهم اجرا می شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل ‌آموزش و پرورش استان یزد در مورد کمبود دبیر در مقطع متوسطه نیز عنوان کرد: کمبود جدی در این زمینه نداریم و تنها در برخی رشته‌ها نیاز به دبیر مرد وجود دارد که این دبیران از میان بازنشسته ها یا سایر دبیران در ساعات آزاد آنها استفاده می شود.