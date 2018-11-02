به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه به برای انجام چند دیدار رسمی به دوحه رفته است، در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمد بن عبدالرحمن ال ثانی همتای قطری خود گفت: خوشحالم که این کشور برای دستیابی به خودکفایی در زمینه های مختلف اقتصاد خود را تنوع بخشیده است.

وزیر خارجه ترکیه در این دیدار گفت: روابط دو کشور در تمام زمینه ها عالی است.

چاوش‌اوغلو ضمن تاکید بر نقش اجلاس کمیته عالی همکاری راهبردی در گسترش روابط ترکیه-قطر اظهار داشت: در زمینه مسائل منطقه‌ نیز با قطر همکاری می کنیم. هدف ما برقراری صلح، آرامش و ثبات در منطقه است و در این خصوص با دوحه هم‌عقیده هستیم.



محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وزیر خارجه قطر نیز در این دیدار تصریح کرد: تحولات منطقه مستلزم حفظ و تعمیق بیشتر روابط ریشه‌دار بین دو کشور دوست است.

وزیر خارجه قطر ادامه داد: ادامه همکاری ما برای از بین بردن خطرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در خاورمیانه مهم است. پشتیبانی ما از آنکارا برای مبارزه با تروریسم و حل مسالمت‌آمیز اختلافات سیاسی ادامه خواهد داشت.