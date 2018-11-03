آتل بادی لگنی ساخته شد/ جلوگیری از مرگ در تصادفات

میلاد ریحان پور یکی از مجریان طرح آتل بادی لگنی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از آنجایی که افراد بعد از تصادفات دچار شکستگی های لگنی می شوند و این شکستگی ها منجر به قطع رگ فمورال می شود، تصمیم گرفتیم در این شرکت آتل بادی لگنی را برای اولین بار طراحی کنیم.

وی با بیان اینکه این محصول برای مراقبت از شکستگی های ناحیه لگن در تصادفات از فرد مراقبت می کند، خاطرنشان کرد: استفاده از این آتل از خونرویزی جلوگیری کرده و فشار خون فرد را کنترل می کند.

ریحان پور با اشاره به نحوه استفاده از آتل بادی لگنی، خاطرنشان کرد: زمانی که مصدوم از محل حادثه به بیمارستان منتقل می شود نیاز است برای جلوگیری از خونریزی رگ فمورال از این آتل استفاده شود زیرا می تواند استخوان ها را فیکس کرده و از بریدگی رگ ها جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه جنس این آتل از پلی پروپیلین است، گفت: این ابزار برای اولین بار در ایران تولید شده و به ثبت اختراع نیز رسیده است.

ریحان پور با تأکید بر اینکه آتل بادی لگنی برای پیش از ورود به درمانگاه و بعد از حادثه است، تصریح کرد: از این آتل می توان بعد از جراحی های مربوط به لگن و کمر نیز استفاده کرد.

این محقق افزود: آتل بادی لگنی در شرایط تصادفی، سقوط از ارتفاع و تمام اتفاقاتی که منجر به آسیب های لگنی می شود کاربرد دارد.

ریحان پور ادامه داد: این ابزار نخستین محصولی است که اختصاصاً برای ناحیه لگن طراحی شده است و می توان با استفاده از آن میزان مرگ و میر ناشی از خونریزی های ناحیه لگن را در داخل کشور کاهش داد.

این محقق گفت: با استفاده از این ابزار، شکستگی های لگنی قابل درمان خواهند بود و در تصادفات، آمبولانس ها و متصدیان آمبولانس می توانند با مجهز کردن سیستم خود به این آتل ها و پمپ باد، از این محصول به راحتی استفاده کنند.

به گفته وی، ساختار این وسیله مطابق با اصول آتل بندی پزشکی و متناسب با تکنیک های مهندسی روز است.

ریحان پور اظهار داشت: شکل ظاهری آتل بادی لگنی با سایز واقعی لگن متناسب است و باعث افزایش سرعت عمل در مواقع اورژانسی می شود. همچنین این محصول قابل شستشو، مقاوم و بادوام نیز است.

این محقق خاطرنشان کرد: در حال حاضر در صدد هستیم برای تولید انبوه از پزشکی قانونی و سازمان حوادث جاده ای تأییدیه لازم را دریافت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه آزمایش های انسانی با استفاده از این محصول در حال انجام است، گفت: این محصول در مرکز فناوری های تجهیزات پزشکی در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز به نتیجه رسیده است.

به گزارش مهر، این طرح تحقیقاتی در ششمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی در بخش مهندسی پزشکی به نمایش گذاشته شد.