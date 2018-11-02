استقرار ۳۱۰۰ پزشک متخصص در مناطق محروم کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی درخصوص حضور پزشک متخصص در کشور به ویژه در مناطق محروم، اظهار داشت: در حال حاضر، بیش از ۳۰۰۰ پزشک متخصص در مناطق محروم به صورت تمام وقت در مراکز درمانی مستقر هستند و خدمات این پزشکان با تعرفه دولتی به مردم ارائه می ‌شود.

وی به توزیع پزشک متخصص به سراسر کشور براساس بند قانونی اشاره کرد و گفت: حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم در راستای بند "ب" ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر پایداری نیروی انسانی متخصص و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت و بند "الف" ماده ۳۶ ناظر بر پرداخت تسهیلات ویژه برای ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته به طور رسمی از ابتدای خرداد ماه سال ۹۳ در قالب یکی از برنامه‌های اصلی طرح تحول سلامت آغاز به کار کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: برنامه ماندگاری پزشکان در بیمارستان های مناطق محروم با هدف تامین پزشک متخصص و تضمین دسترسی مردم در همه نقاط کشور به ویژه در مناطق محروم و به منظور ارتقای کیفیت خدمات سلامت در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اجرا شده است.

جان بابایی با اشاره به اینکه پیش از این هم، برنامه ای با نام "‌تعرفه ترجیح مناطق محروم‌" برای پزشکانی که در مناطق محروم فعالیت داشتند، اجرا می‌ شد، ادامه داد: در این طرح، پزشکان حمایت‌ هایی را از بیمه‌ های پایه دریافت می‌ کردند. هم زمان با این طرح، یک "بند" به برنامه پنجم توسعه مبنی بر حمایت از پزشکانی که در مناطق محروم فعال هستند، افزوده شد و به این واسطه، بودجه‌ ای برای اجرای آن در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

وی افزود: هردو برنامه فوق به دلیل اینکه منابع مالی مکفی در اختیار نداشتند و جهت ‌دهی مناسبی را دنبال نمی ‌کردند، انگیزه لازم برای حضور پزشکان در مناطق محروم را ایجاد نکردند، تا اینکه این موضوع در قالب طرح تحول سلامت به عنوان اولویت‌ های دولت مطرح و تصمیم بر آن شد که برنامه ریزی صحیحی برای حضور پزشکان در مناطق محروم و افزایش دسترسی مردم به پزشکان متخصص در مناطق محروم اندیشیده شود. این در حالی بود که در زمان آغاز طرح، تنها ۱۴۵۰ پزشک متخصص در مناطق محروم حضور داشتند.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر، ۳۱۰۰ پزشک متخصص و فوق تخصص در ۲۵۱ بیمارستان در ۲۳۶ شهر کمتر برخوردار درحال خدمت به هموطنان هستند، تصریح کرد: ساماندهی مناسب نظام ارجاع در سطح تخصصی و فوق تخصصی مناطق کمتر توسعه یافته، حذف پرداخت‌ های غیر رسمی در این مناطق، اجرای صحیح نظام سطح ‌بندی در بخش نیروی انسانی و خدمات سرپایی و بستری از دستاوردهای اجرای این برنامه است.