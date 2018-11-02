بابت تاخیر در اتمام آب شیرین کن سیریک از مردم عذرخواهی می کنم

امین قصمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرحله اول پروژه آب شیرین کن ۳۰۰۰ متر مکعبی سیریک در ابتدای خرداد ماه سال ۹۶ به بهره برداری رسید و روز جمعه شاهد بهره برداری از فاز دوم آن و ایجاد تولید آب به میزان سه هزار مترمکعب در شبانه روز، که نیاز آبی شهرهای سیریک و گروک نیز هست می باشیم.

قصمی اظهار داشت: برای اولین بار کلنگ احداث آب شیرین کن سیریک در سال ۸۹ به منظور رفع کمبود آب شرب شهرستانهای سیریک و گروگ با تولید بر ۳ هزار متر مکعب آب با اعتباری با بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال به زمین زده شد.

وی با بیان اینکه بهره برداری از آب شیرین کن سیریک یکی از مطالبات اصلی مردم این شهرستان است گفت : تاخیر ۹ ساله در اتمام طرح آب شیرین کن سیریک ناشی آز مشکلاتی مالی و فنی بوده است که امیدواریم مردم سیریک بابت این تاخیر ایجاد شده مسئولان آب و فاضلاب را ببخشند.

وی اضافه کرد: به منظور آب رسانی به شهر سیریک و شهر گروگ، اجرای خط انتقال آب به طول ۶ کیلو متر ،احداث ایستگاه پمپاژ آب با ظرفیت ۹۰ لیتر در ثانیه، احداث ۲ باب مخزن به حجم هزار و ۵۰۰ متر مکعب و ساختمان بهره برداری با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

قصمی با بیان اینکه بیش از نیاز آبی شهر سیریک آب شرب تولید می شود تصریح کرد: در مجموع دو شهر سیریک و گروگ تعداد ۲ هزار و ۵۷۱ مشترک از آبرسانی آب شیرین کن بهره می بردند، که در واقع نیاز آبی آنها۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز است ،در صورتی که به میزان ۳هزار متر مکعب آب وارد خط آب رسانی می گردد.

قصمی ضمن تشکر و قدر دانی از مجری طرح آب شیرین کن سیریک اضافه کرد: با وجود مشکلاتی که برای راه اندازی این طرح پیش رو داشتیم، اما با همکاری بخش خصوصی جهاد نصر توانستیم این طرح را به سر انجام برسانیم.

وی با بیان این عنوان که صبر مردم در اجرای این پروژه ما را خیلی یاری کرد افزود: به منظور اجرای این پروژه موانعی پیش رو داشتیم از قبیل مشکل جذب سرمایه گذار ، تامین و دستگاه های آب شیرین کن در زمانی که ایران تحریم است و اینکه جانمازی که به این منظور شده بود دریا دارای شیب تندی بود اما انرژی و صبر مردم ما را در کارمان موفق کرد.