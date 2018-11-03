ثبت نام مرحله اول مسابقات خواهران دارالقرآن امام علی(ع) آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر، مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی(ع) در پنج رشته حفظ کل، حفظ بیست جزء، حفظ ده جزء، قرائت و ترتیل خوانی قرآن کریم در دو مقطع سنی زیر شانزده سال و بالای آن ویژه خواهران برگزار خواهد شد.

این مسابقات از تاریخ شنبه بیست و چهارم آذر ماه آغاز و تا جمعه سی ام آذرماه سال ۱۳۹۷ ویژه خواهران درقم برگزار می شود.

گفتنی است ثبت نام این مسابقات از امروز شنبه ۱۲ آبان ماه در دو مرحله و بصورت اینترنتی می باشد تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۸ آبان ماه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت ، ضمنا داوطلبان بایستی برای شرکت در این مسابقات، حتما دارای شماره حساب در یکی از شعب بانک ملت باشند و سپس به سایت مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) www.qdqat.ir مراجعه کرده و فرمهای مربوطه ثبت نام را تکمیل و کد رهگیری دریافت نمایند.

برای مرحله دوم ثبت نام که جهت تعیین نوبت روز و ساعت مسابقه می باشد نیز بایستی داوطلبان گرامی با در دست داشتن کد رهگیری مجددا از تاریخ جمعه ۲۵ آبان ماه لغایت ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه در مدت ۴ روز به سایت مراجعه و نوبت حضور خود را تعیین کنند، یادآوری این نکته ضروری است که اولویت تعیین زمان بر اساس مراجعه به سایت می باشد و لذا افرادی که تمایل دارند روز و ساعت خاصی را انتخاب نمایند، بایستی زودتر به سایت مذکور مراجعه کنند.

متسابقین جهت چاپ کارت شرکت در مسابقه می توانند از تاریخ دوشنبه پنجم آذر ماه به سایت مراجعه کرده و اقدام به چاپ کارت نمایند، زیرا در زمان حضور در مسابقات، داشتن کارت چاپ شده ثبت نام و همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

یادآور می شود، پس از پایان مهلت ثبت نام ، به هیچ عنوان زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد و لذا داوطلبان سعی کنند در زمان تعیین شده برای ثبت نام همت نمایند..