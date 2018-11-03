۱۸۰۰ فقره شناسنامه دریانوردی در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی زاده اظهارداشت: براساس الزامات کنوانسیون سازمان جهانی کار تمامی دریانوردان برای فعالیتهای حرفه ای خود ملزم به اخذ شناسنامه دریانوردی می باشند از این رو یکهزار و ۷۹۸ فقره شناسنامه دریانوردی در هرمزگان صادر شده است.

وی افزود: از آغاز امسال تا ابتدای آبانماه جاری، هزار و ۱۳۷ نفرآزمون دریانوردی به ثبت رسیده و این آزمون های شایستگی در حوزه های فرماندهی، افسری عرشه و مهندسی و کاربری شناورهای چوبی و فلزی بوده است.

مکی زاده با اعلام صدور سه هزار و ۹۶۲ فقره گواهینامه دریانوردی طی نیمه نخست سال جاری، افزود: از این تعداد، دو هزار و ۶۱۳ فقره به گواهینامه های اصلی(گواهینامه تعیین سمت در شناور) اختصاص داشته و یکهزار و ۳۴۹ فقره مربوط به گواهینامه های جانبی(آموزش های جنبی از جمله مباحث ایمنی) است.

معاون امور دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع پنج هزار و ۷۶۰ فقره سند دریانوردی در این استان صادر شده است.