به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، اعلام کرد این کشور تلاش میکند به توسعه معاملات نفتی با ایران ادامه دهد.
وی گفت: ما باور داریم باید در پی سازوکاری باشیم که به ما امکان میدهد توسعه همکاری با شریکان خود و با ایران را ادامه دهیم.
وزیر انرژی روسیه تأکید کرد که میتواند قطعا تأیید کند که تجارت نفتی این کشور با ایران در هفته آینده ادامه خواهد یافت.
نواک از اظهارنظر درباره احتمال افزایش معاملات نفتی ایران و روسیه خودداری کرد، اما اعلام کرد روسیه پیش از تصمیمگیری درباره تغییر حجم معاملات، پیامدهای تحریمها را تحلیل میکند.
وی درباره معاملات نفتی ایران و روسیه گفت: این معاملات به ایران یک منبع تضمین شده برای پرداخت میدهد و این مسئله امکان گسترش معاملات را فراهم میکند. ما تجارت تاریخی با ایران داریم و ایران به فناوری و خدمات ما نیاز دارد.
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