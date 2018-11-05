خدیجه ابراهیمخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان زنجان همپوشانی با بیمه تأمین اجتماعی داریم که با برنامهریزی و مدیریت این همپوشانی رفع شد.
وی بابیان اینکه ۸۳۰ هزار و ۹۰ نفر بیمهشده تأمین اجتماعی با بیمه سلامت همگانی همپوشانی داشتند، اظهار کرد: این آمار توسط تأمین اجتماعی اعلام شد که بیمه ۶۷ درصد این افراد که همپوشانی داشتند، حذفشده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: در حال حاضر بیمه ۳۳ درصد افراد که همپوشانی بیمه دارند مانده که بهمرور حذف میشوند.
ابراهیمخانی تأکید کرد: نیروهای مسلح هم همکاری خوبی دارند، افرادی که دو دفترچه بیمه داشتند به تعداد ۲۶۰ مورد حذف شد و بیمه ۳۸۳ نفر از بنیاد شهید اعلام شد که همپوشانی بیمه داشتند و بیمه آنها هم حذف شد.
وی گفت: همپوشانی بیمههای روستاییان در استان زنجان هم به خوبی بررسی میشود.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: به برکت انقلاب تمام روستاییان بیمه هستند ولی باید روستاییانی که از چند نوع بیمه استفاده میکنند به خوبی پالایش شوند.
ابراهیمخانی از فعالیت ۲۵ دفتر پیشخوان دولت در کل استان زنجان خبر داد و یادآور شد: در شهر زنجان ۹ دفتر پیشخوان دولت فعال است و برای بیماران خاص دفترچه صادر میشود.
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