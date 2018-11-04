«عموییان» در ریاست هیئت تنیس روی میز قم ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت تنیس روی میز استان قم قبل از ظهر یکشنبه برگزار شد و محمد عموییان، رئیس پیشین هیئت تنیس روی میز استان قم توانست با کسب رأی اعتماد حداکثری از اعضای مجمع برای دومین دوره متوالی، رئیس هیئت تنیس روی میز قم شود.

مجمع انتخابات هیئت تنیس روی میز استان قم به ریاست مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز و با حضور حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد.

برای ریاست دوره جدید هیئت تنیس روی میز استان قم، محمد عموییان و مهدی اکرامی نامزد شده بودند که اکرامی در این مجمع انتخاباتی حضور پیدا نکرد تا در عمل از نامزدی، استعفا داده باشد و مجمع با حضور تنها یک نامزد برگزار شد.

از میان ۱۶ نفری که در این مجمع حق رأی داشتند تمامی آرا به سود محمد عموییان به گلدان انداخته شد و بدین ترتیب عموییان برای ۴ سال دیگر در سمت ریاست هیئت تنیس روی میز ماندگار شد و تا پاییز سال ۱۴۰۱ در این سمت باقی خواهد ماند.

عموییان، ادامه روند سرمایه گذاری در رده‌های سنی پایه تنیس روی میز دختران و پسران در قم، مشارکت با فدراسیون تنیس روی میز بر سر میزبانی مسابقات معتبر ملی و افزایش ورزشکاران رشته تنیس روی میز قم به همراه توسعه هر چه بیشتر ابعاد همگانی این رشته را از اهداف خود بیان کرده است.