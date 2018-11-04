به گزارش خبرنگار مهر، مقدمه قیصری بر شرح فصوص الحکم محی الدین بن عربی با ترجمه منوچهر صدوقی سها از سوی انتشارات «فلات» منتشر شد.

شرف الدین داود بن محمود معروف به قیصری، متوفای سال ۷۵۱ ه. ق از اهالی قرمان در جنوب شرقی قونیه است. آثار و تالیفات قیصری به خصوص مقدمه او بر فصوص الحکم ابن عربی حاکی از تبحر و مهارت او در عرفان نظری و توانایی و تسلط او در تبیین و توضیح مسائل اساسی در این فن است. وجود این ویژگی‌ها در او موجب شده است تا اثر ارزشمند او یعنی شرح فصوص الحکم و مقدمه بی نظیرش بر این کتاب در حوزه‌های علمی، گوی سبقت را از عالی‌ترین شروح فصوص الحکم چون شرح مؤید الدین جندی و شرح ملا عبد الرزاق کاشانی و... برباید و به عنوان یکی از مهم‌ترین متون آموزش در عرفان نظری، توجه و نظر محققان و پژوهشگران را به خود جلب کند.

علاقه‌مندان به تهیه این اثر علمی می‌توانند با دفتر انتشارات «فلات» با شماره تلفن۷۷۷۲۴۳۷۳ ۰۲۱ تماس حاصل کنند.