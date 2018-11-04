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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۶

به همت رایزنی فرهنگی ایران برگزار می‌شود؛

دوره آموزشی اسلام‌شناسی در شهر کوماسی غنا

دوره آموزشی اسلام‌شناسی در شهر کوماسی غنا

یک دوره اسلام‌شناسی در مسجد مرکزی شهر کوماسی در کشور آفریقایی غنا به مدت سه ماه و با شرکت گروهی از علاقه‌مندان به اسلام‌شناسی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه فعالیت‌های آموزشی در فضای کتابخانه مسجد مرکزی شهر کوماسی در غنا، یک دوره اسلام‌شناسی، به همت رایزنی فرهنگی ایران در غنا و به مدت سه ماه آغاز شده است.

این دوره آموزشی با مدیریت و نظارت شیخ سیبویه ذکریا، دانشجوی دکتری مطالعات اسلام‌شناسی با همکاری پلیگا، استاد مطالعات اسلامی و عضو مجمع جهانی اهل بیت(ع) در غنا و نیز شیخ  محمد ماهی، عالم و محقق دینی اهل غنا، از روز شنبه پنجم آبان‌ماه با شرکت گروهی از علاقمندان برگزار شده است.

در این دوره که هر هفته روزهای شنبه و در محل کتابخانه مسجد مرکزی کوماسی تشکیل می‌شود، استادان دوره موضوعاتی همچون: آشنایی با نهج‌البلاغه، بررسی سیره حیات نبی مکرم اسلام(ص) و تفسیر قرآن را ارایه می‌دهند.

همچنین در نخستین روز از این دوره آموزشی اسلام‌شناسی، مجموعه کتب مورد نیاز درخواستی که به تازگی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارسال شده است، به کتابخانه مسجد مرکزی کوماسی اهدا شد.

کد مطلب 4449804

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