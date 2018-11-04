به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه فعالیت‌های آموزشی در فضای کتابخانه مسجد مرکزی شهر کوماسی در غنا، یک دوره اسلام‌شناسی، به همت رایزنی فرهنگی ایران در غنا و به مدت سه ماه آغاز شده است.

این دوره آموزشی با مدیریت و نظارت شیخ سیبویه ذکریا، دانشجوی دکتری مطالعات اسلام‌شناسی با همکاری پلیگا، استاد مطالعات اسلامی و عضو مجمع جهانی اهل بیت(ع) در غنا و نیز شیخ محمد ماهی، عالم و محقق دینی اهل غنا، از روز شنبه پنجم آبان‌ماه با شرکت گروهی از علاقمندان برگزار شده است.

در این دوره که هر هفته روزهای شنبه و در محل کتابخانه مسجد مرکزی کوماسی تشکیل می‌شود، استادان دوره موضوعاتی همچون: آشنایی با نهج‌البلاغه، بررسی سیره حیات نبی مکرم اسلام(ص) و تفسیر قرآن را ارایه می‌دهند.

همچنین در نخستین روز از این دوره آموزشی اسلام‌شناسی، مجموعه کتب مورد نیاز درخواستی که به تازگی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارسال شده است، به کتابخانه مسجد مرکزی کوماسی اهدا شد.