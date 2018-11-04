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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۳۹

مدیرکل محیط زیست همدان عنوان کرد:

صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی خشکی زی در همدان

صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی خشکی زی در همدان

همدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان گفت: طبق شیوه نامه ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه عادی شکار پرندگان وحشی برای گونه های خشکی زی طی سال جاری در استان همدان صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، عادل عربی با بیان این خبر افزود: دارندگان اسلحه شکاری مجاز و دفترچه شناسایی شکارچی گری می توانند نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان می توانند نسبت به ثبت اطلاعات و درخواست صدور پروانه از طریق سامانه شکار و صید برای صدور پروانه شکار پرنده استانی اقدام کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست افزود: اعتبار پروانه های صادره دو ماهه بوده و پس از اتمام مدت مذکور، صدور مجدد آن بلامانع است کمااینکه فصل شکار تا پایان بهمن ماه سال جاری است.

عربی در خصوص مبلغ واریزی نیز گفت: بهای پروانه های صادره به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال است و تعداد مجاز شکار چهار قطعه صرفا در روزهای (پنج شنبه و جمعه) خواهد بود.

کد مطلب 4449835

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