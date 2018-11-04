صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی خشکی زی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، عادل عربی با بیان این خبر افزود: دارندگان اسلحه شکاری مجاز و دفترچه شناسایی شکارچی گری می توانند نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان می توانند نسبت به ثبت اطلاعات و درخواست صدور پروانه از طریق سامانه شکار و صید برای صدور پروانه شکار پرنده استانی اقدام کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست افزود: اعتبار پروانه های صادره دو ماهه بوده و پس از اتمام مدت مذکور، صدور مجدد آن بلامانع است کمااینکه فصل شکار تا پایان بهمن ماه سال جاری است.

عربی در خصوص مبلغ واریزی نیز گفت: بهای پروانه های صادره به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال است و تعداد مجاز شکار چهار قطعه صرفا در روزهای (پنج شنبه و جمعه) خواهد بود.