تصادف در گلستان یک کشته و ۶ مجروح بر جای گذاشت

علیرضا کمال غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه یکشنبه ساعت ۲۲ و ۱۷ دقیقه یک تصادف در گنبدکاووس، جاده سلطانی روبروی نیروگاه برق اتفاق افتاد.

وی افزود: این تصادف بین یک دستگاه خودروی پراید و یک موتورسیکلت روی داد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان اضافه کرد: چهار دستگاه آمبولانس در محل حاضر شده و مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

کمال غریبی با بیان این که یکی از مصدومان حادثه (راکب موتورسیکلت) قبل از رسیدن اورژانس فوت کرده بود، ادامه داد: مصدومان به بیمارستان مطهری گنبدکاووس اعزام شدند.