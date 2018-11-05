محمد حیدری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح انتظامی_ ترافیکی اربعین از بیست و هفتم مهرماه در سطح محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه آغاز و تا دوازدهم آبان ماه با همکاری شبانهروزی نیروهای پلیس در قالب ۱۱۰ تیم گشتی ادامه یافت.
وی افزود: همچنین همه دستگاههای امدادی و خدماتی اکیپهای ثابت و سیار خود را در سطح محورهای مواصلاتی استان مستقر کردند.
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه بیان کرد: ۸۹۰ هزار تردد وسیله نقلیه از نوع سبک در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه منتهی به ایلام وجود داشته که این که نشان از رشد ۱۰ درصدی ترددها دارد.
وی عنوان کرد: با وجود افزایش تردد حوادث جادهای از نظر تصادفات فوتی ۳۱ درصد و از نظر تعداد مجروحین ۳۳ درصد کاهش داشته است.
به گفته حیدری، امسال ۲۶ هزار دستگاه اتوبوس در ایام اربعین در سطح جادههای استان کرمانشاه تردد داشتهاند که از مسیر استان کرمانشاه به سمت ایلام حرکت کردند و آمار تردد اتوبوسها هشت درصد افزایش داشته است.
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