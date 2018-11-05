به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت»، در خلاصه موضوع فیلم مستند ۴۲ دقیقهای «یک فراموشی بیحس کننده» که متقاضی شرکت در دوازدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» شده است، آمده است: چرا فوتبال محبوبترین ورزش جهان است؟ چه چیزی این خاصیت را به فوتبال داده است؟ شاید چون فوتبال هیچوقت فقط فوتبال نیست! این بازی در هر جایی و هر شرایطی، معنایی متفاوت پیدا میکنه و قابل تفسیر و تاویل است. فوتبال میتواند ضمیر ناخودآگاه جمعی ما را برملا کنه ... در اوج جنگ منطقه و همچنین اوج رقابتهای انتخابی جام جهانی روسیه به سوریه سفر کردیم تا پاسخ یک پرسش را به دور از هر گونه تم ایدئولوژیک بیابیم که فوتبال در سوریه جنگزده، چه معنایی دارد؟
عوامل تولید مستند «یک فراموشی بیحس کننده» عبارتند از کارگردان: عادل انیسی، تهیهکننده: مهدی مطهر، تصویربردار: محمدجواد رحیمی، صدابردار: محمود کیالی، تدوین: لقمان سخنور، صداگذار: سامان قیطولی، مدیر تولید: حبیب تاجیک، دستیار کارگردان: احمد توفیقالسباغ، عکاس: علی سیجی.
این فیلم مستند در صورت پذیرش هیات انتخاب، برای اولین بار در بخش مسابقه ملی مستندهای نیمهبلند جشنواره روی پرده میرود.
دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ به دبیری سیدمحمدمهدی طباطبایینژاد در شهر تهران برگزار خواهد شد.
نظر شما